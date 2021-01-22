Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"

Yeni sezonun başlamasına sadece dokuz hafta kaldı ama Mercedes'te bir koltuk hâlâ boş. Takım, 2021 sezonu için sadece Valtteri Bottas'la anlaşma yeniledi, ancak Hamilton'dan beklenen imza henüz gelmedi.

Başarılı İngiliz pilotun kontratı 2020 sezonunda sona erdi. Hamilton'ın çok geçmeden Mercedes'le sözleşme yenilemesi bekleniyordu.

Hem takım patronu Toto Wolff, hem de Hamilton uzun bir süredir bu konu hakkındaki sessizliklerini korurken bu durumun sezon sonunda ya da Noel'den hemen önce çözüleceği açıklanmıştı.

Sezon sonu geldi, Noel geçti ama ortada anlaşmaya dair bir şey hala yok.

Söylentilere göre Hamilton, üç yıl sürecek ve oldukça yüklü ödemeye sahip olduğu bir sözleşme istiyor. Mercedes’in ana şirketi olan Daimler ise bu miktarı çok buluyor ve daha kısa zamanlı bir anlaşmaya varmak istiyor.

Daimler, Mercedes’in genç pilotu Russell'ın, Hamilton yerine yarıştığı Sakhir GP'deki etkileyici performansını göz önüne alarak tüm kartların kendi ellerinde olduğuna inanıyor.

Eski sürücülerden Christijan Albers de bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

Albers, De Telegraaf'a mevcut mali ortamda Hamilton'ın istediği zam oranına dair yorum yapmadan önce şu açıklamalarda bulundu: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını her anlamda paramparça etti."

"Onun için 10 milyon nedir? Dünya yanıyor. Kendi iş modelinin artık işe yaramadığını hesaba katmalısın."

Bu sözler, Hamilton'ın taleplerinden vazgeçmediği takdirde Russell'ın bu sezon Mercedes'e gidebileceği yönündeki spekülasyonları tekrar alevlendirdi.

F1 padokundan bir kaynak da Formula1News'e verdiği bir demeçte, benzeri görülmemiş bu durum karşısında Russell'ın yeni sezonda Hamilton'ın yerine geçmesi için gerçekten bir şansı olduğunu söyledi.

Fakat eski F1 patronu Bernie Ecclestone, tüm bu durumların sezon arası dönemi daha eğlenceli hale getirmek için tasarlanmış bir drama olduğunu düşünüyor. Ecclestone'a göre Hamilton o imzayı çoktan attı.

Blick'e konuşan Ecclestone "Hepsi sadece gösterişten ibaret. Böylece Lewis özellikle bu kasvetli haftalarda manşetlerde kalabiliyor." dedi.

Hamilton ise anlaşmanın yolda olduğunu ima eden bir paylaşım yaptı.

Sezon öncesi antrenmanları hakkında Instagram'da konuşan Hamilton “Arka planda devam etmekte olan çok iş var. Şu an kendi köşemde sağlıklıyım ve mental olarak güçlüyüm." dedi.