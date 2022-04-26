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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Berger: "Verstappen'in Imola'da kazanması, F1'in için iyi"

Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger, sportif açıdan bakıldığında Max Verstappen'in Imola yarışını kazanmasının spor için iyi olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
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Berger: "Verstappen'in Imola'da kazanması, F1'in için iyi"
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Max Verstappen, ilk üç yarışın ikisinde yarış dışı kalmasının ardından şampiyonada epey geride kalmıştı ve Imola'ya mutlak galibiyet hedefiyle geldi.

Hollandalı pilot, pole pozisyonundan başladığı sprint yarışını kazandı ve pazar günü de mutlu sona ulaşan isim oldu. Charles Leclerc'in geride kaldığı hafta sonunda Verstappen, şampiyonada puan farkını 27'ye indirdi ve mücadeleye geri dönmüş oldu. Ayrıca Red Bull ile Ferrari arasında artık sadece 11 puan var.

Eski F1 pilotu Gerhard Berger, şampiyona yeniden keyifli hale geldiği için mevcut durumdan memnun görünüyor.

Eski Formula 1 pilotu ServusTV'ye verdiği demeçte, "Tabii ki Red Bull'a yakınım ve Ferrari'de hâlâ pek çok arkadaşım var ama tarafsız kalmaya devam ediyorum."

"Max'in Imola'da kazanması iyi çünkü bu şekilde şampiyonluk mücadelesi heyecan verici kalmaya devam ediyor. Ayrıca Max'in agresif sürüş tarzını ve ortaya koyduğu performansı seviyorum."

"Leclerc'in hatasına gelirsek bana göre böyle bir seviyede bu tarz hatalar kabul edilemez."

"Eğer ortada zorlu bir tekerlek tekerleğe savaş varsa, buna hiçbir şey demem. Fakat o anda hiçbir sorun yaşamadan tek başına sürüyordu."

"Hatasıyla en az yedi puan kaybetti. Üçüncü olabilecekken altıncı oldu. Fakat Charles hızlı bir pilot, hızı konusunda hiçbir soru işareti yok."

"Yine de bakalım tüm sezon boyunca ne kadar iyi performans gösterebilecek?" dedi.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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