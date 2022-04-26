Emilia Romagna Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler 2022 Emilia Romagna Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.

Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör Haberi dinle SIRALAMA TURLARI Max Verstappen, Imola'da bu yılki ilk, kariyerinin ise 14. pole pozisyonunu alarak, Alberto Ascari, James Hunt, Ronnie Peterson ve Rubens Barrichello'yu yakaladı.

Verstappen'in pole pozisyonu Red Bull Racing'in F1'deki 75. pole pozisyonuydu. Avusuryalı ekip bu alanda beşinci sıraya çıktı ve Lotus'la arasında artık 32 pole var. Ferrari ise bu alanda 232 pole pozisyonu ile zirvede.

Charles Leclerc ikinci oldu ve bu yılki tüm sıralama turlarını birinci veya ikinci bitirmeyi sürdürdü.

Lando Norris, üçüncü oldu ve bu sezon McLaren'la en iyi sonucunu elde etti.

Kevin Magnussen'in dördüncülüğü, Haas F1 tarihinin en iyi sonucu olurken, Danimarkalı pilot da 2014 Avustralya ve Almanya GP'den bu yana en iyi sonucunu yakaladı.

Sergio Perez'in yedinciliği, bu sezonki en kötü sonucu oldu.

Her iki Mercedes sürücüsü de sıralama turlarında son bölüme kalamadı. İki Mercedes pilotunun da son bölüme kalamadığı son yarış -187 Grand Prix önce- 2012 Japonya Grand Prix'siydi.

Mick Schumacher, 12. oldu ve kariyerinin en iyi grid pozisyonunu tekrarladı. Sprint yarışında bunu 10. sıraya çekti.

Üst üste üçüncü kez her iki Williams sürücüsü de ilk bölümde elendi.

2006'da mevcut sıralama formatının kullanılmaya başlamasından bu yana ilk kez sıralama turları beş kırmızı bayrakla durduruldu. Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images YARIŞ Max Verstappen, Emilia-Romagna Grand Prix'sini kazanarak, 22. F1 zaferini elde etti ve bu alanda Damon Hill'i yakaladı. Bu aynı zamanda bu yılki ikinci zaferiydi.

Bu yıl Verstappen ya yarış dışı kalıyor ya da galibiyete uzanıyor. Verstappen, bu yıl finiş gördüğü tüm yarışları kazanırken, yarış dışı kaldığı her iki yarışı da Charles Leclerc kazandı.

Pole pozisyonundan başlayan, baştan sona lider giden, en hızlı tur zamanını kaydeden ve kazanan Verstappen, kariyerinde ikinci kez Grand Slam'e imza attı. İlk Grand Slam'i 2021 Avusturya Grand Prix'sindeydi.

Formula 1 tarihinde ilk kez Grand Slam, arka arkaya iki yarışta, iki farklı takım sürücüsü tarafından elde edildi. (Avustral'da Grand Slam'i Charles Leclerc yapmıştı.

Sergio Perez ikinci oldu ve kariyerinin 17. podyumunu elde ederek, bu alanda Alberto Ascari ve Keke Rosberg'i yakaladı.

Red Bull, Malezya 2016'dan bu yana ilk kez Red duble yaptı. Bu, hibrit dönemdeki ikinci, takım tarihinin ise 18. dublesiydi.

Sergio Perez kariyerinin 1200. turunu geride bıraktı. Bu alanda mevcut sürücüler arasında Alonso, Hamilton ve Vettel'in ardında dördüncü sırada yer alıyor.

Lando Norris üçüncü olup, kariyerinde altıncı kez podyuma çıktı ve geçen yıl Imola'da aldığı sonucu tekrarlamış oldu.

George Russell dördüncü sırada finiş görmesinin ardından bu yıl tüm yarışlarda ilk beşe giren tek sürücü oldu.

Valtteri Bottas'ın beşinciliği, Alfa Romeo'nun Brezilya 2019'dan bu yana en iyi sonucuydu. O yarışta Kimi Räikkönen dördüncü ve Antonio Giovinazzi beşinci olmuştu.

Charles Leclerc'in altıncı olmasıyla Ferrari, 2006'dan beri Imola'da devam eden podyum hasretine son veremedi. Bu aynı zamanda Monakolu pilotun bitiş çizgisini geçtiği 70., puan kazandığı 60. yarıştı.

Imola'daki yarış, Ferrari motorlu araçların puan kazandığı 800. yarış oldu.

Aston Martin, Sebastian Vettel'in 8. ve Lance Stroll'ün 10. onuncu olmasıyla bu yılki ilk puanlarını kazanmış oldu.

Esteban Ocon 14. oldu ve art arda yedi yarışlık puan alma serisi sona erdi. Alpine bu yıl ilk kez bir yarıştan puansız ayrıldı.

2018'den bu yana ilk kez, ilk dört Grand Prix'de, on takımın tamamı puan kazandı. 2019'dan beri ilk kez tüm takımlar puan aldı. Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images paylaşım Bet here Bet now Bet here Bet now Önceki haber Berger: "Verstappen'in Imola'da kazanması, F1'in için iyi" Sonraki haber Vettel: "Imola'da karşımıza çıkan her fırsatı iyi şekilde kullandık" paylaşım