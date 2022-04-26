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Jos Verstappen: "Max'in Hamilton'a tur bindirdiğini görmek güzel"

Max Verstappen2in babası Jos Verstappen'in, oğlunun Lewis Hamilton'a tur bindirdiğini görmekten memnun.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Jos Verstappen: "Max'in Hamilton'a tur bindirdiğini görmek güzel"
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Hollandalı pilot, sezona karmaşık bir başlangıç yaptı ve şimdiye kadar iki kez zafere ulaşsa da, iki kez de yarış dışı kaldı.

Imola, Verstappen'in şansının yanında olduğu ve güçlü bir performans ortaya koyduğu hafta sonlarından birisiydi. Hafta sonu alınabilecek 34 puanın tamamını toplayan Verstappen, kariyerinin ikinci Grand Slam'ine imza attı.

Bu başarılı performansın ardından Charles Leclerc'le şampiyonadaki farkı azaltan Max, babasından övgü aldı.

Jos, oğlu hakkında şöyle dedi: "Max harika bir hafta sonu geçirdi. Hafta sonu boyunca çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Tek bir hata dahi yapmadı, çok sağlam bir iş çıkardı ve yarışı kontrol altında götürdü."

"Red Bull bu hafta sonu doğru yönde iyi bir adım attı. Elbette İtalya'da araca güncelleme getireceklerini biliyorduk. Hava şartları nedeniyle karşılaştırma yapmak zor olsa da, kesinlikle daha güçlü olduğumuzu söyleyebiliriz."

"Ayrıca Max ve Red Bull, İtalya'da Ferrari'yi baskı altına aldı ve baskı altındayken hata yapmak çok kolaydır. Rahat şekilde lider gidiyorsanız, bu ihtimal daha düşüktür. Max için mükemmel bir hafta sonuydu."

Yarışın dikkat çekici anlarından birisi Hollandalı pilotun, geçen yıl şampiyonluk için savaştığı Lewis Hamilton'a tur bindirmesiydi.

Jos, o anları seyrederken keyif aldığını gizlemiyor.

Jos, "Açık konuşmak gerekirse, geçen yıl yaşananlardan sonra Max'in Hamilton'a tur bindirdiğini görmekten keyif aldım."

"Hamilton zor zamanlar geçiriyor fakat takım arkadaşı George daha dengeli gidiyor."

"Mercedes'e tur bindirme fırsatı karşınıza pek sık çıkmaz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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