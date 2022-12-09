Berger: "Artık tam zamanlı bir iş istemiyorum"

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Geçtiğimiz haftalarda motor sporları dünyasında birbiriyle tamamen bağımsız iki önemli olay yaşandı. Bunlardan ilki Mattia Binotto'nun Ferrari takım patronluğu görevinden istifa etmesi, ikincisi ise uzun yıllardır DTM'in organizatörü olan Alman ITR şirketinin kapanmasıydı.

2017'den beri ITR'nin başında Gerhard Berger vardı ve DTM'in ADAC'a geçmesinin ardından görevinden ayrıldı.

Bazıları Berger'in sahip olduğu bilgi, deneyim ve İtalyan ekibe yakınlığı göz önüne alındığında, Ferrari patronluğu için ideal bir isim olduğunu öne sürüyordu.

Berger şu anda 63 yaşında ve motor sporlarında daha uzun yıllar kalabilir. Ancak Avusturyalı eski sürücü, artık motor sporlarında kalıcı bir göreve sahip olmak istemediğini, sadece kısmı görevlerle ilgilendiğini söyledi.

Berger, "ADAC, müzakereler sırasında DTM markasını satın almakla ilgileniyordu ancak kendi personeli ve gerekli tüm yapıları olduğu için, şirketi satın almayı reddetti. Bu yüzden ITR'nin kapanması gerekiyordu."

"Gelecekte DTM'in bir parçası olmayı düşünmüyorum, planlarımın bir parçası değil ve hedeflerimle uyuşmuyor. Fakat ADAC ile birlikte bir çözüm bulabilmiş olmamız çok önemli."

"Her zaman çeşitli projelere katılmaya davet ediliyorum, ancak motor sporlarında kalıcı bir pozisyon şu anda kişisel planlarımın bir parçası değil." dedi.