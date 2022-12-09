Leclerc: "Yeni takım patronunun Ferrari'ye alışması vakit alacak"

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Ferrari, kısa bir süre önce mevcut takım patronu Mattia Binotto'nun görevinden istifa ettiğini ve aralık ayı sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Henüz yerine geçecek isim açıklanmadı ancak koltuğun favorisi, daha önce Sauber'de Leclerc ile çalışan Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur gibi görünüyor.

Bugünkü FIA ödül töreni öncesinde konuşan Ferrari pilotu Leclerc, Binotto'nun ayrılığıyla ilgili şöyle konuştu: "Mattia beni arayarak görevi bırakacağını söyledi."

"Kararına saygı duyuyorum ve ona sadece teşekkür etmek istiyorum. Başından beri bana inandı, bana çok uzun bir sözleşme teklif etti."

"Takım patronu olmadan önce de uzun yıllar Ferrari'nin içindeydi ve takımın geçtiğimiz yıllarda elde ettiği başarılara katkıda bulundu."

"Bu yüzden ona en iyi dileklerimi sunuyorum. Şimdi bize düşen geleceğe odaklanmak ve önümüzdeki yıl Red Bull'la daha fazla mücadele edebilmek için doğru seçimleri yapmaya çalışmak."

Leclerc, patron değişikliğinin takımı etkileyebilecek bir süreç olduğunu kabul ediyor ancak bunun büyük bir etkisi olmayacağı görüşünde.

"Açıkçası bilmiyorum çünkü şimdiye kadar yarıştığım takımlarda, hiç takım patronu değişikliği yaşamadım."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

"Takım patronunun sisteme ve Ferrari'ye alışması için muhtemelen biraz zaman gerekecek çünkü Ferrari çok büyük bir takım."

"Fakat her şey doğru şekilde yapılırsa, pistte hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu yüzden yumuşak bir geçiş süreci olacağına eminim."

Leclerc, Binotto'nun yerine kimin geçeceği konusunda söz sahibi olmadığını vurgulayarak, kararın Ferrari başkanı John Elkann ve CEO Benedetto Vigna tarafından verileceğini belirtti.

Kişisel bir tercihi olup olmadığı sorulduğunda Leclerc, "Bu konuda yorum yapmayacağım. Bu benim kararım değil, kararı John ve Benedetto alacak."

"Biz, gelecek yıl mümkün olan en iyi araca sahip olmak adına simülatörde çalışıyoruz ve takımla birlikte kendi işimize odaklanıyoruz."

"Bu konudaki kararı onlar verecek." cevabını verdi.

Ancak Vasseur ile ilgili bir soru üzerine Leclerc, eski patronuyla iyi bir ilişkisi olduğunu açıkça belirtti.

"Ferrari diğerlerine çok farklı bir takım. Ben sadece Fred'le olan deneyimim hakkında yorum yapabilirim ki bu da gayet iyiydi."

"Bana gerçekten inandığı alt kategorilerden beri Fred ile çalışıyorum ve her zaman iyi bir ilişkimiz oldu."

"Ancak bu durum kararları etkilememeli."

"O her zaman çok açık sözlü, çok dürüst biriydi, ki Fred'le ilgili sevdiğim şey bu."

"Yeni patronun o olup olmayacağını bilmiyorum. Önümüzdeki birkaç ay içinde netleşmesini umuyorum."