Rosberg: "Red Bull ve Ferrari arasında bir seçim yapsaydım, Red Bull'u seçerdim"

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Yeni kuralların ilk sezonu, geçen ay düzenlenen Abu Dhabi GP'si ile son buldu, ancak bu kez geçen sezonun aksine bir şampiyonluk mücadelesi yoktu, hatta bir galibiyet mücadelesi de yoktu; nitekim çoktan şampiyonluğa ulaşan Max Verstappen rahat bir şekilde önde kalmayı başarmıştı.

Ferrari ise çok güçlü başladığı takımlar şampiyonasında ikinci olarak tamamladı, Charles Leclerc ise pilotlar şampiyonasında son anda ikinciliği koruyarak iyi bir işe imza attı.

Hayal kırıklığıyla dolu sezonun bitmesinden birkaç gün sonra takım patronu Mattia Binotto istifa etti, dolayısıyla Ferrari'nin acilen yeni bir takım patronu bulması gerek. Çeşitli kaynaklara göre bu isim Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur.

Takımın içinde bulunduğu durumu yorumlayan Rosberg, "Ferrari zor bir döneme giriyor, nitekim takım patronu pazarı pek de kalabalık değil."

"Takım patronluğu her açıdan çok karışık bir rol, bunun en büyük sebebi ciddi oranda baskıyı kaldırmak zorunda kalmaları. Ferrari'nin nasıl bir çözüm bulacağını göreceğiz." dedi.

"Bunun yanı sıra yeni takım patronunun pilotları yarışmakta serbest bırakması gerek, takımın ihtiyaç duyduğu değişiklik pilotlarla alakalı değil."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, makes a stop Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2016 sezonunda şampiyonluğa ulaşan ve akabinde F1 kariyerini sonlandıran Rosberg'e spora dönecek olsa Red Bull'u mu yoksa Mercedes'i mi tercih edeceği soruldu.

Bu soruya pragmatik bir cevap veren Rosberg, "Yarışacağım takımı seçebilseydim, güvenli tarafta olmak için Red Bull'a giderdim."

"Ferrari'de cazip bir seçenek, nitekim F1 kariyerim boyunca asla Ferrari'de sürme fırsatım olmadı ve tarihi kırmızı takım her zaman eşsiz bir cazibeye sahip olacak. Fakat Ferrari'ye şampiyonluğu kazanmayı umarak gitmezdim."

Son olarak Max Verstappen'i öven Rosberg, "Kendisi daha 25 yaşında ve şimdiden Alonso'dan daha fazla başarıya imza attı."

"İnanılmaz bir yeteneği var ve artık komple bir sürücü olmuş durumda: [Michael] Schumacher ya da [Ayrton] Senna gibi savaşçı bir ruha sahip, ancak artık hata yapmıyor. Hiçbir rakibi ona yetişemiyor."

"Biraz şaşırdığımı da eklemek isterim çünkü Ferrari daha üstün olduğu için kötü bir başlangıç yaptı. Tarihi bir sezonu 15 galibiyetle tamamladı. Kariyerini tarihin en iyi beş pilotundan biri olarak tamamlayacağını düşünüyorum." dedi.