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Formula 1 / Son dakika

"F1 sürücülerinin dörtte birinin koronavirüse yakalanması kabul edilemez"

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"F1 sürücülerinin dörtte birinin koronavirüse yakalanması kabul edilemez"
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, Editör

Gazeteci Thomas Maher son dönemde COVID-19'a yakalanan sürücü sayılarının artmasının ardından sürücülerin daha sorumlu davranması gerektiğini düşünüyor.

F1 pilotlarından beşi, son altı ayda Covid-19'a yakalanırken, bu pozitif vakalardan üç tanesi de geçtiğimiz bir buçuk ayda gerçekleşti.

Bu duruma uluslararası seyahatlerin sebep olduğu düşünülüyor.

2020 yazında Sergio Perez ve Lance Stroll koronavirüs nedeniyle bazı yarışları kaçırmıştı. Aralık ayında da Lewis Hamilton aynı sebeple bir yarışa katılamamış ve yerine George Russell geçmişti.

Lando Norris ve Charles Leclerc ise koronavirüse sezon sonrasında yakalanan isimler oldular. F1 pilotları arasındaki son vakaların Dubai'deki seyahatlerden sonra ortaya çıkması dikkat çekiciydi.

Pierre Gasly'nin son tatil fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine Maher sürücüler hakkında bazı yorumlar yaptı.

 

Açık sözlü gazeteci FormulaSpy.com'da daha önce, George Russell gibi pilotların bu hassas dönemi evde geçirmelerine karşın meslektaşların tatil yapmalarına tepki göstermişti.

Maher kamuoyunun bu durum karşısında biraz daha sert olması gerektiğine inanıyor.

"Popülerlikleri onların bu davranışlarını örtbas etmemeli diyen Maher: "Leclerc ve Norris sosyal medyayı iyi kullanan, orada oldukça popüler iki kişi. Böyle bir durumda Nikita Mazepin olsaydı tepkilerin nasıl farklı olacağını bir düşünün."

"Halk artık bu konuda net olmalı. Kim olursanız olun bu dönemde eğlenmek için tatile gidemezsiniz, bu kabul edilemez."

"Bu bencil ve düşüncesizce davranışlarının aynı zamanda çevredeki herkes için de tehlikeli olduğu sosyal medya kanallarında dile getirilmeli." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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