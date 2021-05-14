Bakü, gelecekte F1 sprint yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyor

F1, 2021 sezonunda ilk kez üç yarışta, sprint yarışları formatını deneyecek. Bu formatta, Pazar günkü yarışın gridini belirlemek için, Cumartesi günü 100 km'lik bir yarış düzenlenecek.

Sprint yarışları tarihte ilk kez 2021 İngiltere Grand Prix'sinde denenecek ve yarışların gelecek sezon uygulanıp uygulanmayacağı, İtalya ve Brezilya'da düzenlenen yarışlardan sonra belli olacak.

Azerbaycan Grand Prix organizatörü, formatın gelecek yıllara aktarılması durumunda, Bakü'de sprint yarışlarını düzenlemek isteyeceklerini açıkladı.

Motorsport.com tarafından sprint yarışlarını düzenlemek isterler mi diye sorulan Bakü Şehir Pisti yöneticisi Arif Rahimov, ''Birkaç sürücünün bu yarışlara karşı çıktığını ve bunun riskli olduğunu düşündüklerini biliyorum.''

''Dürüst olmak gerekirse, bence her türlü yeni deneyler ve değişiklik iyi olabilir.''

''Ben bu sürücülerin tam tersine, yarış hafta sonlarında yeni şeyler denemenin genelde iyi olacağını düşünüyorum. Böylelikle işleri biraz hareketlendirebilir, seyircilerimiz için daha ilginç ve beklenmedik bir hale getirebiliriz.''

''Eğer teklif gelirse, öyle bir formata ev sahipliği yapmak isteriz.''

''Bence F1'de her türlü değişiklik iyi olabilir. Önceden, şu anda F2'de yaptıkları tersine grid uygulamasının F1'e geleceği spekülasyonları vardı ve şimdi de sprint yarışları onaylandı. Bu tür değişikliklere açığım.'' ifadelerini kullandı.

2020 yılında COVID-19 dolayısıyla takvimdeki yeri iptal olan Bakü, önümüzdeki ay Formula 1'e beşinci kez ev sahipliği yapacak.

Şehrin, Formula 1'le olan kontratı normalde 2023 yılında bitecekti ancak pandemi nedeniyle kaybedilen bir yılı telafi etmek amacıyla, kontrat 2024 yılına kadar uzatıldı.

Rahimov ise henüz daha uzun vadeli bir anlaşmayı düşünmek için erken olduğunu dile getirdi.

''Henüz daha uzun vadeli kontrat hakkında konuşmaya başlamadık.''

"Formula 1'in kontratlarını şu anda yapmaya çalıştığı sır değil, bundan sonraki anlaşmalar muhtemelen üçer yıllık olacak. Bence farklı pistlerde bir standart haline getirmeye çalışıyorlar."

''Bu, üç yıllık kontratın ilk yarışı olacak. Yani, hayır, henüz anlaşmanın uzatılması hakkında konuşmadık. Bunu yapabilmek için çok zamanımız olacak ve bu bir problem olmamalı.''