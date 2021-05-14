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Formula 1 Haberler

Williams: "Russell ve Hamilton arasında benzerlikler var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams baş mühendisi Dave Robson, George Russell ve Lewis Hamilton arasında bazı benzerlikler gördüğünü söylüyor.

Williams: "Russell ve Hamilton arasında benzerlikler var"

Lewis Hamilton 2007 yılında Formula 1'de yarışmaya başladı ve geride kalan süreçte 98 galibiyet alarak toplamda yedi şampiyonluğa ulaştı.

Bir başka İngiliz pilot George Russell ise 2019'da Williams'la F1e adım attı ve sadece Mercedes'le çıktığı tek yarışta puan alabildi.

Russell, gridin en gelecek vadeden pilotlarından birisi olarak gösteriliyor ve adı 2022 için Mercedes koltuğu için anılıyor.

Bir zamanlar McLaren'da Lewis Hamilton'la çalışan ve ardından hem Heikki Kovalainen hem de Jenson Button'ın yarış mühendisi olan Dave Robson, Hamilton ve Russell arasında benzerlik gördüğünü belirtti.

Robson, “Sanırım George ve Lewis arasında bazı benzerlikler var. George'la tanıştığımda bunları hemen fark ettim. Onu Grove'daki simülatörde çalıştırdık ve havaalanında yol otomobili ile sürüş yaptırdık. Onu Elvington'a F1 aracı ile götürseydik, tüm gün çalışırdı!"

"Russell'ın yeteneği var. Lewis'e çok benziyor ve aynı sonuçları elde etme potansiyeline sahip, buna hiç şüphe yok."

"Lewis ile Formula 1'deki ilk sürüşünü yapmadan önce Elvington'a testler için gittiğimizi hatırlıyorum. On dakika sonra, düzlükte araç kullanmaktan sıkılmıştı. Oysa oraya götürdüğümüz çocuk, bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçme fırsatından büyük mutluluk duyuyordu. Sonuçta düz bir havaalanı bile olsa Formula 1 aracının direksiyonuna geçiyorsunuz."

"Fakat Lewis, en başından beri farklıydı. Yeteneği ve işe karşı inanılmaz bir yaklaşımı var.  Bu yüzden ona şapkanı çıkarmak gerekiyor." dedi.

George Russell, Williams

George Russell, Williams

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 
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Bakü, gelecekte F1 sprint yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyor

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Editör Kemal Şengül

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