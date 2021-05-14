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Formula 1 / Monako GP Haberler

Wolff: "Hamilton, kıskançlık ve negatiflikten etkilenmiyor"

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Toto Wolff, İspanya’da 100. pole pozisyonuyla bir dönüm noktasına daha imza atan Hamilton'ın karşılaştığı “kıskançlık ve negatifliğin” işini yapmasına engel olmadığını söyledi.

Wolff: "Hamilton, kıskançlık ve negatiflikten etkilenmiyor"

Hamilton, Formula 1’de pole pozisyonu sayısında üç basamaklı sayıları ulaşan ilk pilot olarak bir kez daha tarih yazdı.

İngiliz pilot, İspanya Grand Prix’sinde Red Bull pilotu Max Verstappen’den 0.036 saniye daha hızlı bir tur atarak pazar günkü yarışa ilk sıradan başlama hakkını kazandı.

2017’de birçok kişi tarafından geçilmesi imkansız olarak görülen Michael Schumacher’in en fazla pole pozisyonu rekorunu kırarak tarihe geçen Hamilton, böylece Barselona’da 100. pole pozisyonunu almış oldu. Ayrıca kendisi, geçtiğimiz sene 98. galibiyetini alarak en fazla Grand Prix galibi ünvanını da almıştı.

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes celebrates on the podium with the trophy

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes celebrates on the podium with the trophy
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Buna rağmen, bu başarının pilotun değil de aracın olduğunu söyleyen kişiler bulunmakta.

Mercedes takım patronu Wolff, Italy24news'e verdiği demeçte, "Her zaman bu şekilde düşünecek insanlar olacaktır." 

“Siz ne kadar güçlüyseniz, o kadar kıskançlık ve negatiflikle karşılaşırsınız."

"Bu tarz yorumlar kesinlikle doğru değil. Söylenen her şeyi dikkate alsaydık, işimizden çoktan uzaklaşırdık."

"Andrew Shovlin bana, Hamilton'un pole pozisyonunu kazandığı tüm turları bir videoda toplasaydık, bunun iki saatlik bir video olacağını söylemişti. Bu, neyi başardığını açıklamak için yeterli olacaktır."

"Pistte ve pist dışında bir birey olarak oldukça gelişen olağanüstü bir pilot hakkında konuşuyoruz. Bunun, diğerlerinden çok daha iyi yaptığı bir şey olduğu ortada." ifadelerini kullandı.

Wolff, Hamilton'ın en iyi sıralama turunu seçmesinin imkansız olduğunu çünkü bu turlarının hepsinin aslında mükemmel olduğunu vurguladı. 

Wolff, "Her seferinde şu ana kadarki en iyi turu ya da en iyi yarışı mıydı diye sorular alıyorum."

"Lewis daha önce hiç görülmemiş bir seviyede sürüyor."

"Bu cumartesi bile araç muhtemelen mükemmel değildi ama yine de diğerlerini yendi ve yüzüncü pole pozisyonunu alması inanılmaz bir sonuçtu.” dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Selin Elif Köse

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