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Formula 1 / Son dakika

Bahreyn’deki toplantı öncesinde, takımlar sprint yarışlarından mutlu görünüyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker

Takımlar, Bahreyn’de Formula 1 takım patronları arasında yapılacak toplantı öncesinde, üç yarışta denenecek olan sprint yarışları planı hakkında memnun görünüyorlar.

Bahreyn’deki toplantı öncesinde, takımlar sprint yarışlarından mutlu görünüyor

F1 Komisyonunun Ocak sonunda yaptığı toplantıda, 2021 yılında ilk kez denenecek olan sprint yarışları hakkında planlama yapıldı ve bu  planlara, F1 takımlarından ‘’geniş bir destek’’ geldi.

Bu konuyla ilgilenecek bir çalışma grubu kuruldu ve toplantıda birkaç soru öne çıktı.

F1 CEO’su Stefano Domenicali ve motor sporları yöneticisi Ross Brawn, Perşembe günü Bahreyn’de sürücülerle sprint yarışlarını ve başka konuları konuştular. Daha sonrasında yapılmak üzere, takım patronlarıyla bir toplantı ayarlandı.

Sprint yarışlarının Pazar günkü Grand Prix’nin değerini düşüreceği konusunda endişeler vardı ancak takımlar plana sadık kalıp, var olan sistemin nasıl etkileneceğini görmek istiyor.

Domenicali, yakın zamanda Daily Mail’la yaptığını bir röportajda, İngiltere Grand Prix’sinin 2021’de sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacağını açıkladı. Daha öncesinde ise Kanada, İtalya ve Brezilya bu etkinlik için değerlendiriliyordu.

Autosport/Motorsport.com tarafından sprint yarışı planlarıyla ilgili düşünceleri sorulan McLaren takım patronu Andreas Seidl, ‘’Bu konuya olumlu baktığını ve bir şans verilmesini istediğini’’ söyledi.

‘’Geçtiğimiz haftalarda detayları belirlemek üzere FIA ve Formula 1’le iyi toplantılar düzenledik, çünkü şeytan her zaman ayrıntıda gizlidir.’’

Andreas Seidl McLaren Bahrain 2021

Andreas Seidl McLaren Bahrain 2021

Photo by: Motorsport Images

‘’Ancak masada iyi bir teklifimiz olduğunu düşünüyorum ve bu hafta sonu bir son karara varacağız, sonrasında ise Formula 1 bunu yayınlayacak.’’

Red Bull şefi Christian Horner ise, 2021 yılında sadece üç etkinlikte sprint yarışı uygulamayı düşünen F1’i ‘’makul şekilde sorumlu’’ olmaları konusunda övdü.

Horner, ’’Organizatörlerin bakış açısından bakınca, burada ne yapmaya çalıştıklarını anlıyorum.''

‘’Bir şey yapmamak için milyon tane sebep var. Ancak konseptin çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece üç yarışta deneyecek olmaları da makul. Bu yüzden bunu neden denemeyelim ki? Bence denemeliyiz.’’

‘’Arka tarafta, takım yöneticileriyle ve direktörlerle doğru kuralları bulmak adına yaşanan bir çok iş dönüyor. Umuyorum ki ilginç yarışlar olacak.’’

‘’Bu yapmak istenilen şeyse, biz de desteklemekten mutlu oluruz.’’ dedi.

Toto Wolff ise Mercedes’in daha ‘’saf tarafından’’ baktığını söyledi ve F1’in, daha çok yarışa sahip diğer yarış kategorilerinden, ticari şekilde yararlanmayı öğrenmesi gerektiğini tekrarladı.

Wolff, ’’Bence bunu denemeliyiz ve sonrasında kendimize karşı dürüst olmalıyız.’’

‘’Bu, sporu finansal açıdan nasıl etkileyecek ve zevkimizi nasıl etkileyecek, şov faktörü nasıl olacak? Christian’ın da değindiği gibi, birçok artısı ve eksisi var.’’

‘’Ancak kafa kafaya verirsek, herkesin yararına olacak bir çözüm bulabiliriz. F1 hep beraber yaptığımız bir şey ve aynı zamanda insanları da eğlendirebilmeliyiz.’’ dedi.

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Editör Luke Smith

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