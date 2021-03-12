Raikkonen: "Spekülasyon yaratmanın anlamı yok"

Alfa Romeo Racing ORLEN sürücüsü Kimi Raikkonen, bugün gerçekleştirilen testlerin sabah bölümünde piste çıktı ve toplamda 63 tur atmayı başardı.

Fin pilot, testin ardından verdiği röportajda günü şu şekilde yorumladı: "Normal bir kış dönemi geçirdim, özel bir şey olmadı. Ailemle evde biraz zaman geçirmek harikaydı."

"Bugün testlerdeki ilk günümüzdü. Sıcak ve rüzgar nedeniyle koşullar son derece karmaşıktı, bu yüzden bu aracı geçen yılki araçla karşılaştırmak mümkün değil. Bazı bölgelerde rüzgar çok fazla etki etti, ancak koşullar herkes için aynı."

"Bugünkü sorunlar dengeyle ilgili değil, rüzgarla ilgili."

"Vites kutusunda (iddia edildiği üzere) herhangi bir sorun yok. Aksine farklı seçenekler deniyoruz. Yani sorun yok, sadece ayarlar mükemmel değil."

"Yeni Ferrari motorunu geçen yıl ya da önceki yıllarda kullandıklarımızla karşılaştırmak imkansız. Eğer gücü birkaç yüz beygir artırsaydı, o zaman zaten fark edilirdi. Eminim bu motor daha iyidir, ama henüz karşılaştırma yapmak mümkün değil. Yarışta bizi neyin beklediğini göreceğiz."

"Umarım farkı azaltabiliriz ancak durumun nasıl gelişeceğini henüz bilmiyorum. Diğer takımların tam olarak ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu yüzden şimdi spekülasyon çıkarmanın anlamı yok."

"Biz sadece işimize odaklandık ve iki hafta içinde hangi pozisyonları alacağımızı göreceğiz."