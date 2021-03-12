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Formula 1 / Bahreyn Mart testi / Son dakika

Bottas: "Shakedown testi yapmamak hataydı"

Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Valtteri Bottas, Mercedes'in sezon öncesinde "Shakedown" testi yapmamasının bir hata olduğunu, ancak Alman üreticinin kaybolan pist üstü süresini telafi edebileceğini söyledi.

Bottas: "Shakedown testi yapmamak hataydı"

Cuma sabahı yeni Mercedes W12 ile piste çıkan ilk isim Valtteri Bottas'tı. Ancak daha henüz ilk turun ardından pite geldi ve vites kutusu sorunu nedeniyle dört saatte altı tur atabildi.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton, öğleden sonra aracın direksiyonuna geçti ancak kum fırtınasından kaynaklı düşük yol tutuş nedeniyle zorlanırken, birkaç kez pist dışına taştı ve toplamda 42 tur attı.

Tüm bunlar, Mercedes'in ilk günde en az tur atan ve bir yarış mesafesi tamamlayamayan tek takım olduğu anlamına geliyor.

Bugünkü testin ardından konuşan Bottas, 2021 sezonu öncesinde zorlu bir başlangıç yaptıklarını kabul etti.

Bottas, "Elbette hem ben hem de tüm ekip, gerçekten piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorduk."

"İlk turumda vites kutusuyla ilgili bir sorun olduğunu fark ettik. Açıkçası, sorunu belirlemek ve vites kutusunu değiştirmek zorunda kaldık. Bu da biraz vakit alan bir süreç."

“Sadece son anlarda birkaç tur attık ve sonra kırmızı bayrak çıktı, hepsi bu kadardı. Toplam altı tur attık, hepsinde de araçta aero sensörler vardı. Haliyle bugün çok fazla çalışamadık."

"Yani mükemmel bir başlangıç değildi." dedi.

Testler bu yıl sadece üç güne indi ve bundan ötürü kaybedilen saatler, Mercedes için pahalıya patlayabilir.

Ancak Bottas, Mercedes'in son iki günde tüm bu kayıp zamanı telafi edebileceğini düşünüyor.

Bottas, "Aslında bu sene iyi olan şeylerden biri şu ki, eğer test yapma fırsatını kaçırırsanız rakiplerinizi yakalama fırsatınız var, çünkü bir mesafe sınırlaması var."

"Tüm bu yeterlilik ve bütçe sınırı gibi şeyleri ele aldığınızda, diğer günlerin programına göre çok geride değiliz, bu nedenle umuyoruz ki diğerlerini yakalayabiliriz ve hasarı azaltabiliriz, hepsini olmazsa bile en azından bir kısmını yapabiliriz."

“Önümüzdeki iki günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Mercedes, sezon öncesi testlerden önce bir shakedown testi gerçekleştirmemeyi seçen tek takımdı. Bunun yerine çekim gününü önümüzdeki hafta Bahreyn'de gerçekleştirecekler.

W12 ile bir Shakedown yapmamanın hata olup olmadığı sorulduğunda, Bottas'ın yanıtı şöyle oldu: "Bir şey olduktan sonra konuşmak kolay ve evet, şimdi olsa yapardık."

“Ancak son yıllarda her şey oldukça kusursuzdu ve bazı şeyler zaten dyno, vb. gibi şeyler üzerinde test edildi."

“Şimdi hata olduğunu söyleyebiliriz, ama eminim ki gelecek yıl için gözden geçirilecektir."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Alt-etkinlik Cuma
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes

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