Bahreyn testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Perez ve Red Bull!

Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin üçüncü gününde hava 24 derece, pist ise 45 dereceye kadar çıktı.

George Russell, Williams FW43B ile ilk sürüşünü gerçekleştirirken, sabah bölümünde piste çıkan Sergio Perez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (AlphaTauri), Mick Schumacher (Haas), Valtteri Bottas (Mercedes) ve Lance Stroll (Aston Martin) Bahreyn GP öncesinde son kez direksiyona geçtiler.

Seans içerisinde herhangi bir sorun yaşanmadı ve geride kalan günlerle kıyaslandığında en çok tur atılan sabah bölümü oldu. Hemen hemen, tüm sürücüler 50'den fazla tur attılar.

Pist sıcaklığından ötürü pist dışına taşan sürücüler vardı ancak seans içerisinde herhangi bir spin olayı da olmadı.

Charles Leclerc, seans başladıktan kısa bir süre sonra C3 lastikle 1:30.486 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Ferrari sürücüsü uzun süre zirvede kaldı ve ardından C3 lastikle 1:30.309 yapan Red Bull pilotu Perez liderliği eline geçirdi.

Son bölüme girilirken C4 lastiğe geçen ve 1:30.187 yapan Perez, farkı daha da açtı ve sabah bölümünün en hızlı ismi oldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

En yakın takipçisi, C3 lastikle attığı güçlü turun ardından Leclerc oldu. Monakolu pilot, Perez'in 0.299 saniye ardında kalarak seansı ikinci sırada tamamladı.

McLaren'dan Lando Norris, MCL35M ile testlerdeki son sürüşünde lider Perez'in 0.474 saniye ardında kaldı ve üçüncü oldu. Norris, tıpkı Leclerc gibi en hızlı turunu C3 lastikle attı.

AlphaTauri'de direksiyona geçen isim olan Gasly, tıpkı Perez gibi en hızlı zaman turunu C4 lastikle attı ve 0.641 saniye geride dördüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.

Bir gün aradan sonra Alpine'in direksiyonuna geçen ve C3 lastikle 1:31.310 yapan Esteban Ocon 1.123 saniye geride beşinci olurken, C3 lastikle 1:32.053 yapan ve 1.866 saniye geride kalan Haas pilotu Mick Schumacher altıncı oldu.

Mercedes'te direksiyona geçen isim Valtteri Bottas'tı ve ilk iki gündeki zaman kaybının ardından son test gününde 86 tur atarak sabah bölümünün en çalışkan isimlerinden bir tanesi oldu.

Fin pilot, genel olarak uzun sürüşlere odaklanırken, C3 lastikle 2.219 saniye geride kalarak yedinci oldu.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams'ta ilk kez direksiyona geçen Russell, birkaç kez pist dışına taşsa da, sabah bölümünde 77 tur attı ve C2 lastikle attığı 1:32.731'lik zaman turuyla sekizinci oldu.

Attığı 91 turla sabah bölümünün en çalışkan ismi olan Kimi Raikkonen, tamamen uzun sürüşlere odaklandı ve C2 lastikle 5 saniye geride kalarak dokuzuncu oldu.

Yine uzun sürüşlere odaklanan Aston Martin'de Lance Stroll, C3 lastikle 5.913 saniye geride kalarak son sırada yer aldı.

Sabah bölümünde Raikkonen 91, Bottas, 86, Leclerc 80, Stroll 80, Schumacher 78, Russell 77, Gasly 76, Ocon 61, Norris 56 ve Perez 49 tur attı.

Öğleden sonra Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Nikita Mazepin, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Carlos Sainz direksiyona geçecek.

Raikkonen ve Russell ise sabah olduğu gibi yine direksiyona geçecekler.

Bahreyn testi 3. gün: Sabah bölümü sonuçları

Pilot Takım Tur Zaman 1 S. Pérez Red Bull 49 1'30"187 2 C. Leclerc Ferrari 80 1'30"486 3 L. Norris McLaren 56 1'30"661 4 P. Gasly AlphaTauri 76 1'30"828 5 E. Ocon Alpine 61 1'31"310 7 M. Schumacher Haas 78 1'32"053 7 V. Bottas Mercedes 86 1'32"406 8 G. Russell Williams 77 1'32"731 9 K. Räikkönen Alfa Romeo 91 1'35"274 10 L. Stroll Aston Martin 80 1'36"100