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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes sezon öncesi testlerinde hep yavaştı"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes'in sezon öncesi testlerinde yaşadığı zorlukları küçümsedi ve Mercedes'in geçmişte de testlerde yavaş turlar attığını söyleyerek, favorinin yine Mercedes olduğunu dile getirdi.

Verstappen: "Mercedes sezon öncesi testlerinde hep yavaştı"

Red Bull, testlerde şimdiye kadar çok iyi bir performans ortaya koydu ve yeni sezon öncesinde adeta favori haline geldi.

Ancak Motorsport.com'a konuşan Max Verstappen, temkinli kalmayı tercih etti.

Şimdiye kadar testlerin ne kadar iyi gittiği sorusunu yanıtlayan Verstappen, "Bence en önemli şey pistte çok fazla tur atıp, aracı biraz daha iyi anlayarak, ayarlar üzerinde ne yapmak istediğimizi belirlemek ve araç üzerinde bir şeyler denemekti. Her şeyin umut ettiğimiz şekilde tepki verdiğini söylemeliyim, bu yüzden bunun pozitif bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Verstappen, aracın geçen yıla kıyasla daha fazla güven verip vermediği sorusuna, "Asla güven eksikliği yaşamadım, çünkü sahip olduğunuz aracı limitlerine kadar sürüyorsunuz. Yani hiçbir sorun yoktu. Bence yıl boyunca o aracı çok geliştirdik. Fakat şimdi aracın taban kısmı geçen yıla göre oldukça farklı. Bu yüzden biraz farklı hissediyoruz, ama iyi bir başlangıç oldu."

"En çok nereyi geliştirdiğimiz hakkında bir şey söyleyemem çünkü bence her zaman her alanda geliştirmek istiyorsunuz, asla yeterince iyi değilsinizdir. Bu yüzden  geliştirebileceğimiz her alana bakıyoruz ve şu anda şoke edici bir şey yok." yanıtını verdi.

Bu yıl Verstappen'in yanında tecrübeli Sergio Perez olacak ve Meksikalı pilot, araçla ilgili ilk geri bildirimlerini dün verdi.

Verstappen, Perez'in geri bildirimleri sorulduğunda, "Kendimle meşguldüm, bu yüzden gerçekten takip edemedim. Sanırım bunu takımdaki diğer insanlara sorabilirsiniz." yanıtını verdi.

Yeni Honda güç ünitesi hakkında, "Performans anlamında bir şeyler söylemek zor, ama iyi hissettiriyor. Daha önce de söylediğim üzere bir sürü tur attık ve hiçbir sorun yoktu. Umarım bu şekilde devam edebiliriz."

"Sadece hibrit taraf değil, genel bir gelişim olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu alanda da gelişmemiz gerektiğini biliyorduk. Şimdi daha rekabetçi olmak için yeterince gelişmiş olmamızı umuyorum." dedi.

Yeni aracın geçen yıldan daha iyi bir paket olup olmadığı sorusuna, "Geçen yıl aynı noktayla kıyaslarsak evet. Geçen yıla kıyasla başlangıçtan itibaren araç daha iyi hissettiriyor, ama sanırım geçen yılın başlangıcına kıyasla yıl boyunca  aracımızı çok geliştirdik." yanıtını verdi.

Yine de Verstappen, Mercedes'in yaşadığı sorunlara rağmen favorinin kendileri değil, Mercedes olduğunu söyledi.

Favori olup olmadıkları sorusuna, "Mercedes'in üst üste bu kadar şampiyonluk kazanmasının ardından bence favori biz değiliz. Sanırım teste gelmeden öncekiyle aynı. Ekleyecek çok fazla şey yok." yanıtını verdi.

Red Bull son yıllarda hep sezona yavaş başlayıp, sonrasında hızlanıyordu. Ancak bu yıl durum böyle görünmüyor.

Bu konudaki görüşü soruduğunda Verstappen, "Sanırım bir şey söylemek için hâlâ biraz erken. Henüz kimse bir şeyler göstermedi. Bu kadar çok tur atabildiğimiz için kendi açımdan çok mutluyum, çünkü bu en önemli şey. Mühendislerin ve fabrikadaki diğer herkesin çok fazla veriye ihtiyacı var. İlk yarışın 3. bölümüne kaldığımızda, nerede olduğumuzu öğreneceğiz." 

"Benim için en önemli şey, aracın yaptığımız ayar değişikliklerine tepki vermesiydi. Her zaman, her pistte araçtan istediğiniz şey biraz farklıdır ve aynı zamanda pist sıcaklığı da, cuma günü oldukça sıcaktı. Genel olarak her şey yolunda gidiyordu. Sonuçta aracı siz sürüyorsunuz. Eğer araçta bir şeyleri değiştiriyorsanız ve işe yarıyorlarsa, bu iyi bir şeydir." cevabını verdi.

Bu yıl taban kuralları değiştiği için aracın arka kısmının davranışı değişti ve Mercedes epey zorlanıyor gibi görünüyor.

Verstappen, bu konudaki görüşleri sorulduğunda, "Kendi açımdan bakarsam asla yeterince iyi değil, ama en azından araçta rahat hissetmeme yetecek kadar tutarlıydı. Her şey iyiydi. Tabii ki her zaman daha iyi yapılabilecek şeyler var. Bu yüzden öğleden sonra araca geçtiğimde tekrar odaklanacağız. Yine de evet, test için olumlu bir başlangıç oldu."

"Piste çıktığımda aracı anlamaya odaklanacağız. Boş depo ile çıkıp, bir Q3 denemesi yapmayacağız." yanıtını verdi.

Yeni lastiklere uyum sağlamaya çalıştığını söyleyen Verstappen, "Geçen yılki lastiklerin daha hızlı olduğunu düşünüyorum, ancak elbette bu yeni lastiklerin neden getirildiğini biliyoruz. Sadece bununla baş etmek zorundayız. Sonunda bu durum herkes için aynı." diye ekledi.

Son olarak da, "Henüz ilk günü geride bıraktım. Ancak dediğim gibi çok olumlu bir gündü, çünkü çok fazla tur attık ve geçmişte durum farklıydı. Elbette bu sadece bir test. Mercedes'in son birkaç yıldaki test zamanları o kadar da iyi değil, bu yüzden testler saf performans hakkında çok fazla şey ortaya koymuyor. Bizim açımızdan şey veri toplamakla ilgili." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Luke Smith

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