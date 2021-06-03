Azerbaycan GP organizatörü, Türkiye GP'nin kendilerine etkisi konusunda kararsız

2016'da Avrupa GP adıyla Formula 1'e giren Azerbaycan, geçen sene haricinde o seneden beri takvimde yer aldı. Azerbaycan'ın mevcut anlaşması 2023 sonunda bitiyordu ancak geçen sene yarış yapılamadığı için muhtemelen 2024'te de yarış yapılacak.

Bu sene Kanada GP'nin iptal edilmesinin ardından Türkiye GP de takvime girmişti. Türkiye, Azerbaycan'a yapılan uçuşların Türkiye üzerinden aktarmalı yapılması nedeniyle lojistik açıdan ideal bir çözüm olarak görülerek Kanada GP'nin yerine takvime sokuldu.

İngiltere'nin karantina yaptırımı olmasaydı, bu hafta sonu Azerbaycan GP'nin gerçekleştirilmesinin ardından gelecek hafta sonu Türkiye GP yapılacaktı ancak bu olmadı. Karantinada geçecek gün sayısını düşürmek için Azerbaycan GP ile Türkiye GP'lerin yerinin değiştirilmesi gündeme gelse de bu çözüm de hayata geçmedi. Sonuç olarak Türkiye GP iptal edildi.

Türkiye geçen sene her ne kadar geçici olarak takvimde yer alsa da kalıcı olarak takvime dönmenin yollarını arıyor. Gerekli finansmanın bulunması halinde Türkiye GP'nin takvime kalıcı bir şekilde dönmesi bekleniyor.

Azerbaycan'da gerçekleştirilen basın toplantısında Rahimov'a Türkiye'nin takvime dönmesinin kendileri için iyi olup olmayacağı soruldu.

Bu soruya cevap olarak Rahimov, "(Formula 1 için) Seyahat açısından bakarsak iyi olabilir ancak bizim açımızdan, bilmiyorum. Bunu söylemek gerçekten çok zor."

"Türkiye bizim için rakip olabilir. Ancak onların her sene yarış yapıp yapmayacağından hâlâ emin değilim." dedi.

Buna rağmen Rahimov, aynı bölgede iki yarış olmasının diğer yarışlara katkı sağlayabileceğini söyledi. Rahimov, "Evet, Türkiye'de çok fazla sayıda taraftar var. Evet, dediğiniz gibi, şu ana kadar gördüğümüz şey... Açıkçası biz Soçi ile hemen hemen aynı dönemde başladık ancak Rusya'dan çok fazla ilginin olduğunu görüyoruz. Onlar bizim için genelde bir numaralı seyirci getiren ülke."

"Türkiye'yi dönüştürüp aynı etkiyi onlarda da sağlayabilirsek, yani yarış oraya dönerse ve insanlar spordan keyif alıp farklı ülkelere gitmeye karar verirse, bu bizim için iyi bir şey olabilir." dedi.

Bu sene normal takvimde 23 farklı yarış yer alıyordu ancak koronavirüs nedeniyle tabii ki bazı değişiklikler oluyor. Normal takvime sürekli olarak yeni yarışlar ekleniyor.

Rahimov, artan ilgiye rağmen takvimde kalabileceklerini düşünüyor.

Rahimov, "Hâlâ boşluk var, öyle değil mi? Şu an için 22 yarış var ve yakın zamanda gidebilecek birkaç yarış var. Gelecek seneden itibaren eklenecek bazı yarışların da odluğunu biliyoruz. Miami geliyor. Ancak yine de 25'e kadar hâlâ boşluklar var. Bizim, takvime yeni girecek yarışlarla rekabet halinde olduğumuzu düşünmüyorum."

"Seyirci açısından Suudi Arabistan GP ile bölgeye yeni bir yarışın daha eklenmesi harika bir şey. Daha çok Orta Doğu bölgesinde Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir mücadele var."

"Bizim açımızdan böyle bir durum yok. Suudi seyirciler bizim yarışa geliyorlar, Orta Doğu'dan geliyorlar. Onlar seyahat etmeyi seviyorlar. Onlar Azerbaycan'ı seviyorlar, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu yüzden Suudi Arabistan GP'nin eklenmesinin onların Bakü'ye gelişini engelleyeceğini düşünmüyorum. Miami farklı bir konu. Onlar yeni çocuklar. Onların pazarı ayrı." dedi.