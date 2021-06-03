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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Norris: "2021 McLaren aracını istediğim gibi kullanamıyorum"

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren F1 pilotu Lando Norris, bu sene her ne kadar orta grupta çok iyi yarışlar çıkarsa da 2021 araçlarını istediği gibi kullanamadığını söyledi.

Norris: "2021 McLaren aracını istediğim gibi kullanamıyorum"

Sezonun ilk 5 yarışının ardından Norris, Emilia Romagna GP ve Monako GP'lerinde aldığı üçüncülüklerle iki defa podyuma çıktı ve şampiyonada 3. sırada yer alıyor.

Takımın yeni yıldızı Daniel Ricciardo ise geçen senelerde gösterdiği performansların çok gerisinde, sıkıntılı bir dönemi geride bıraktı. Avustralyalı pilot, McLaren MCL35M'in sürüşüne henüz adapte olamadı ve takım patronu Andreas Seidl, araçlarının özel bir sürüş stili gerektirdiğini kabul etti.

Ricciardo'nun yaşadığı sıkıntılar karşısında çok daha rahat olduğu gözlemlenen Norris, kendisi için dahi her şeyin yüzde 100 olmadığını söyledi.

Azerbaycan GP öncesinde Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Norris, "Bu seneki araç farklı ve araçta farklı şeyler var. Aracı farklı bir şekilde kullanmanız gerekiyor."

"Her yarışa çıktığımızda araç hakkında çok fazla yeni şey öğreniyorum. Monako'nun şu ana kadarki en iyi sıralamam olduğunu söyleyebilirim. Önceki sıralamalarda ve yarışlarda aracı yeteri kadar iyi bilmediğim için bazı hatalar yapmıştım."

"Hâlâ çok fazla şey öğreniyorum. İlk birkaç yarışta, özellikle Bahreyn'de aracı geçen seneki araç gibi kullanıyordum ve bu seneki araca çok fazla adapte olmam gerekiyordu. Aralarında kesinlikle çok fazla fark var. Geçen senenin, geçtiğimiz iki senenin ardından bu sene sürüş açısından kolay değil." dedi.

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Norris, alt kategorilerden bu yana alışkın olduğu ayar tercihlerinin 2021 McLaren aracında işe yaramadığını vurguladı.

Norris, "Aracı aynı şekilde sürüp daha iyi pilot olamıyorum. Birçok farklı şeye adapte olmam gerekti ve hâlâ aracı tam olarak istediğim gibi, Formula 3 ya da Formula 4 dönemimden beri sürdüğüm gibi süremiyorum."

"İstediğim gibi süremiyorum. Bu yüzden biraz adapte olmam gerekti. F1'deki her araç farklı ve onlara alışmanız gerekiyor." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Abdullah Çelik

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