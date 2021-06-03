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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Ocon, Bakü'deki şanssızlığını aşmak istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, Azerbaycan GP öncesi verdiği demeçte, iyi bir sonuç almak ve Bakü'deki şanssızlığını kırmak istediğini söyledi.

Ocon, Bakü'deki şanssızlığını aşmak istiyor

Esteban Ocon,, 2017'deki yarışta podyum için mücadele edebilecek bir konumda olmasına rağmen takım arkadaşı Sergio Perez ile temas yaşamış ve altıncı olmuştu.

2018'de ise kaza yaparak yarışa veda etti. Bu yıl arka arkaya dört yarıştan puanla ayrılan Ocon, güçlü formunu devam ettirmeyi umuyor.

Basın toplantısında konuşan Ocon, "Evet, son dört yarışta puan aldığım için çok mutluyum. Açıkçası hedeflerimizden biri her yarışta puan kazanmak. Sürekli bunu yapmayı hedeflersiniz."

"Monako biraz zorlu geçti çünkü istediğimiz kadar iyi performans göstermiyorduk. Son birkaç yarışta aracı geliştirmeye devam ettik ancak Monako'da küçük bir adım geri gittik."

"Bu yüzden burada bu durumu tersine çevirmek ve hem Portimao hem de Barselona'da kaydettiğimiz adımları devam ettirmek istiyoruz. Yine bir cadde pistindeyiz ama çok farklı bir cadde pisti. Bu yüzden aracın nasıl çalışacağını göreceğiz. Fakat yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

 

"Umarım [burada] formumu yakalamam çok uzun sürmez. Biraz Monako'ya benziyor, burada da uzun süre yarışmadım ve bu yüzden geri dönmek güzel olacak."

"Geçmişte iyi gittiğim fakat fırsatlar kaçırdığım bir pist. Umarım bu yıl iyi bir şey yapabiliriz ve mümkün olan en yüksek sonucu elde ederiz." dedi.

Ocon, bu yıl bir takım olarak çok mutlu olduklarını ortaya koydukları çabadan memnun olduğunu söyledi.

"Bu yıl geçen yıla göre çok daha fazla güvene sahibiz. Yaptığımız iş konusunda takımla daha iyi çalıştığımı hissediyorum. Birlikte çalıştığım ekibe bakarsam, burada birkaç değişiklik oldu ve mevcut ekipte harika şekilde çalışıyoruz."

"Hepimizin amacı aynı ve aynı noktada duruyoruz. Geçen yıla kıyasla bir şeyleri çok daha fazla güven içerisinde yapıyoruz ve şu anda gerçekten iyi gidiyor, bu yüzden bu şekilde devam etmek istiyoruz."

Esteban Ocon, Alpine at press conference

Esteban Ocon, Alpine at press conference

Fotoğraf: FIA Pool

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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