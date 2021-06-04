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Azerbaycan GP 1. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.043 saniye önünde lider!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun altıncı yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde, ilk antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen birinci sırada tamamladı.

Azerbaycan GP 1. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.043 saniye önünde lider!

Bakü, bir yıl aradan sonra Formula 1'e yeniden ev sahipliği yaparken, cuma günü takımları oldukça iyi bir hava karşıladı. Hava sıcaklığı 27 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 50 dereceye kadar ulaştı.

Sürücülerin bazıları iki yıldan fazla bir süredir Bakü caddelerinde sürüş yapmıyordu ve bundan ötürü ilk seansın olaylı geçmesi beklenen bir şeydi.

Seans içerisinde bol bol frenajı kaçıran ve kaçış alanına giren isimler vardı fakat kaza yapan sadece bir isim oldu: Nikita Mazepin. Rus pilot, seansın bitimine kısa bir süre kala spin atarak bariyerlere çarptı. Ancak sonrasında pite gelmeyi başardı ve aracında büyük bir hasar olmadığı görüldü.

Seans içerisinde kaçış alanına girip piste geri dönenler arasında Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Lando Norris, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Sebastian Vettel ve Mick Schumacher vardı.

Ayrıca Norris, seans içerisinde bir de spin attı fakat bir yere çarpmadan geri dönmeyi başardı.

Bir saatlik seansta başlangıçta derecele 1:47'lerdeydi ve seans ilerledikçe dereceler 1:43'lere kadar indi. İlk yarım saatin bitimine kısa bir süre kala Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1:43.893 yaparak liderliği almayı başardı. Daha sonra McLaren pilotu Daniel Ricciardo, bu dereceyi 1:43.732'ye çekti.

Monako'nun ardından ilk seansta bir kez daha güçlü görünen Ferrari'den Charles Leclerc, en iyi dereceyi 1:43.227'ye kadar indirmeyi başardı.

Fakat son sözü Red Bull pilotu Max Verstappen söyledi ve 1:43.184'le en hızlı isim oldu.

Monako'da zafere ulaşarak şampiyona liderliğine yükselen Hollandalı pilot, ilk denemesinde Nikita Mazepin'in ardında vakit kaybetti ancak ikinci denemesinde en iyi turu bir araya getirmeyi başardı. Hatta en hızlı turunun son sektöründe herhangi bir hava koridoruna da sahip değildi ve bundan ötürü vakit kaybetti.

Ferrari, uzun düzlüklere sahip olan Bakü'de Monako'daki gibi güçlü olmayı beklemiyordu. Fakat Leclerc ve Sainz oldukça iyi turlar çıkarmaya devam ettiler.

Leclerc, en hızlı turunda Verstappen'den sadece 0.043 saniye yavaş kalıp ikinci  olurken, Sainz da 0.337 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Red Bull'dan Sergio Perez, cuma gününe iyi bir başlangıç yaptı ve Max Verstappen'in sadece 0.446 saniye ardında kalmasına rağmen dördüncü oldu.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, zorlu geçen Monako'nun ardından Bakü'ye olumlu şekilde başladı. Monte Carlo'daki yarışın ardından simülatörde bolca vakit geçiren Ricciardo, cuma günkü ilk seansta 1:43.732 yapıp 0.548 saniye geride beşinci oldu.

AlphaTauri'de Pierre Gasly, beklendiği üzere iyi bir seans geçirdi ve Ricciardo'nun sadece 0.025 saniye ardında altıncı olmayı başardı.

Mercedes'te Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ilk altıya giremediler. Hamilton, en hızlı turunda ilk sektörde en iyi dereceyi yapmayı başardı. Ancak ikinci sektörde pist dışına taştı ve turu iptal etmek zorunda kaldı. Bundan ötürü de seansı 1:43.893'lük turuyla 0.709 saniye geride yedinci bitirdi. Mercedes pilotu seans boyunca sadece yumuşak lastiğe odaklandı.

Valtteri Bottas da temiz bir tur atmakta zorlandı ve 1:44.891'lik turuyla seansı 1.707 saniye geride 10. sırada tamamladı.

Norris, en iyi sektör zamanlarıyla gelirken spin atmasının ardından seansı, 0.812 saniye geride sekizinci sırada noktaladı.

Alpine'de Fernando Alonso, nispeten iyi bir başlangıç yaptı. İlk başta sert lastiklerle sürüş yapan Alonso, daha sonra orta lastiklere geçti ve attığı 1:44.777'lik turla 1.593 saniye geride dokuzuncu oldu. İspanyol pilot, bugün Alpine'in yeni güncellemelerini de test etti.

Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, sırasıyla 1.759 ve 1.908 saniye geride 11. ve 12. sıralarda yer aldı.

Lance Stroll 1:45.234'lük zaman turuyla seansı 2 saniye geride 13. sırada tamamlarken, Sebastian Vettel 2.231 saniye geride 15. bitirdi. Bu iki pilot, en hızlı turlarını orta lastiklerle attılar.

Aston Martin sürücülerinin arasında, seans içerisinde birden fazla kez pist dışına taşan Yuki Tsunoda yer aldı. Japon pilot, Gasly'den 1.6 saniye yavaş kaldı.

Esteban Ocon, Alpine ile tek tur hızına odaklanmadı ve 1:45.446'lık turla 16. oldu.

Son dört sırada geleneksel şekilde George Russell, Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

İkinci antrenman seansı bugün TSi 15:00'te yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 19 1'43.184  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 20 1'43.227 0.043
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 20 1'43.521 0.337
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 17 1'43.630 0.446
5 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 25 1'43.732 0.548
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 23 1'43.757 0.573
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 20 1'43.893 0.709
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 20 1'43.996 0.812
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 25 1'44.777 1.593
10 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 20 1'44.891 1.707
11 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 18 1'44.943 1.759
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 20 1'45.092 1.908
13 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 1'45.234 2.050
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 25 1'45.384 2.200
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 24 1'45.415 2.231
16 France Esteban Ocon Alpine Renault 23 1'45.446 2.262
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 24 1'45.452 2.268
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 22 1'45.774 2.590
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 20 1'46.899 3.715
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 18 1'46.945 3.761
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Azerbaycan GP: Bakü'den en son teknik kareler

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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