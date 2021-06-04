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Wolff: "Verilere bakıp, protesto yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, eğer bir takımın kanadının esnediğini anlarlarsa bunu protesto edeceklerini söyledi.

Wolff: "Verilere bakıp, protesto yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz"

Red Bull, Ferrari, Alpine ve Alfa Romeo'nun arka kanadının fazla esnediği yönünde görüşler var. Kimilerine göre bu esneklik, uzun düzlüklerde 0.5 saniyeden fazla vakit kazandırıyor.

FIA, Fransa GP'den önce bu kuralları sıkılaştıracak ve bu durum, Bakü, mevcut kurallar altında son yarış olacağı anlamına geliyor.

Fakat McLaren ve Mercedes gibi takımlar, bu karardan memnun değiller. Çünkü Bakü'de esnek kanat kullanan takımların avantaj elde edeceğini düşünüyorlar.

Bundan ötürü de bu takımları protesto edebilirler.

Wolff, Bakü'de cuma günü şöyle dedi: "Bugün ve yarınki seansların verilerine bakacağız ve herhangi bir takımın kanadının kurallara uymadığını fark edersek protestoda bulunabiliriz."

"Ayrıca bu, sadece bizim tarafımızdan yapılmaz. Diğer takımlardan herhangi biri de açıklama için FIA'ya başvurabilir ve protestoda bulunabilir."

"Kuralar gayet açık ve her zaman herkes için aynı olduğunu düşündüğümüzü söyledik. Göreceğiz. Herhangi bir şey hakkında konuşmak için henüz çok erken."

Red Bull ise Mercedes'in protestoda bulunması halinde, kendilerinin de Mercedes'in ön kanadını protesto edeceğini açıklamıştı.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Wolff, "Hepimiz protesto edelim ve neler olacağını görelim." yanıtını verdi.

Wolff son olarak, Valtteri Bottas'ın Monako'da yanlış yerde durduğu ve bu yüzden pit stopta lastiğin çıkarılamadığı yorumuna da açıklık getirdi.

"Basın ortalığı ayağa kaldırmaya çalıştı. Eğer bir aracın konumu ideal değilse pit stop yapmak daha da zorlaşıyor. Ancak, bir sürücünün doğru yerde durmaması nadiren olur ve bu, Valtteri'nin hatası değildi."

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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