Wolff: "Verilere bakıp, protesto yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz"

"Kuralar gayet açık ve her zaman herkes için aynı olduğunu düşündüğümüzü söyledik. Göreceğiz. Herhangi bir şey hakkında konuşmak için henüz çok erken."

Red Bull ise Mercedes'in protestoda bulunması halinde, kendilerinin de Mercedes'in ön kanadını protesto edeceğini açıklamıştı.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Wolff, "Hepimiz protesto edelim ve neler olacağını görelim." yanıtını verdi.

Wolff son olarak, Valtteri Bottas'ın Monako'da yanlış yerde durduğu ve bu yüzden pit stopta lastiğin çıkarılamadığı yorumuna da açıklık getirdi.

"Basın ortalığı ayağa kaldırmaya çalıştı. Eğer bir aracın konumu ideal değilse pit stop yapmak daha da zorlaşıyor. Ancak, bir sürücünün doğru yerde durmaması nadiren olur ve bu, Valtteri'nin hatası değildi."