Avusturya'daki sürücüler toplantısı Alonso'nun monoloğu yüzünden uzamış

Avusturya Grand Prix'si sprint yarışının ardından hakemler, F1 pilotlarının rol model oluşturması beklentisine "uymadığı" için Vettel'i görüşmeye çağırdılar.

Bunun nedeninin, dört kez dünya şampiyonunun sürücüler toplantısını izni olmadan terk etmesi olduğu ortaya çıktı ve Aston Martin pilotu, 25.000 euro'luk ertelenmiş bir para cezası aldı.

Mick Schumacher daha sonra pist sınırlarıyla ilgili olduğu anlaşılan bir münakaşa döndüğünü açıkladı. Sky F1 muhabiri Ted Kravitz ise sürüş standartları ile ilgili 20 dakikalık bir tartışma olduğunu öne sürdü.

Auto Motor und Sport muhabiri Michael Schmidt ise, Alonso'nun, Kanada'da Valtteri Bottas'a karşı savunma yapmaya çalışırken düzlükte zikzak çizdiği için ceza aldığı hareketlerini savunduğunu ve toplantının merkezinde olduğunu söyledi.

Schmidt, "Yarış Kontrol sürücülerin ne dediğini duyuyor ama herhangi bir geri bildirim vermiyor ve sadece doğru olduğunu düşündükleri şeyleri yapıyorlar."

"Her şey, artık her zaman olduğu gibi, Kanada'da aldığı cezanın aslında yanlış olduğunu göstermek için her fırsatı değerlendiren Alonso'nun monoloğuyla başladı."

"Ne zaman aynı şeyi yapan ama ceza almayan birini görse, bunu gösteriyor, destansı bir uzunlukta açıklıyor ve ardından Yarış Kontrolden yanlış bir şekilde cezalandırıldığına dair onay almaya çalışıyor."

"Bu nispeten uzun bir süre devam etti, bu konu dönüp duruyordu ve bir noktada Vettel sinirlenip çıktı çünkü herhangi bir ilerleme kaydedilmedi." dedi.

Schmidt ayrıca, Alonso'nun Avusturya'da Carlos Sainz'in George Russell'ı geçerken pistten çıktığı olayı gündeme getirmeyi seçmesi halinde, Vettel'in askıya alınan cezayı Fransa'da yeniden toplantıdan ayrılarak tetikleyebileceği konusunda bir şaka yaptı.

Alonso geçtiğimiz yıl Red Bull Ring'de Charles Leclerc, Pierre Gasly ve Daniel Ricciardo tarafından geçilmişti ve arka arkaya iki yarışta da pistten çıkılmıştı. Sürücülere ceza verilmedi.

Schmidt, "Bir sonraki sürücüler toplantısının ne olacağını şimdiden biliyorum."

"Sainz olayı yeniden gündeme gelecek ve Seb yine toplantıdan çıkacak!" diyerek şaka yaptı.