Egginton: "Tsunoda, zorlu çaylak yılını atlattı ve daha güçlü bir sürücü haline geliyor"

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Tsunoda, AlphaTauri ile ikinci sezonunu yarılamış durumda ve AT03'ün geçtiğimiz yıllara kıyasla çok daha az rekabetçi olmasına rağmen çok daha güçlü bir yıl geçiriyor.

Gasly, 11 yarışın ardından 16 puandayken, Tsunoda 11 puan elde etti ve en iyi sonucu Emilia Romagna Grand Prix'sinde aldığı yedincilik oldu.

Tsunoda, Silverstone'da Gasly ile kaza yaptığı için Red Bull danışmanı Helmur Marko tarafından eleştirilse de, Egginton, zorlu bir çaylak yılının ardından sürüşünü geliştirdiği için Japon pilotu övdü.

Tsunoda, 2021'de kaza yapmaya meyilli bir sürücü olarak ün kazandı ancak AlphaTauri teknik direktörü, sürücünün geçtiğimiz yıla kıyasla büyük oranda geliştiğini söyledi.

Egginton, "Formula 1'e alışıyor ve her ne kadar düzenlemeler değişmiş olsa da, aracı sürme şekli evrim geçirdi."

"2021 yılının başında bazı iyi sonuçlar aldı. Herkes, 'Vay, Yuki harika.' dedi. Ancak analiz ettiğinizde, çoğu çaylak iyi başlar ve biraz şanslı bir dönemden geçerler."

"Ona da öyle oldu ve öz güveninin dibe indiği bir noktadan geçti. Kendisini ve araçta ne istediğini sorguluyordu. Daha sonra, geçtiğimiz yılın sonuna doğru bunun öbür tarafından çıktı. Bence şimdi aracın nasıl ayarlanmasını istediğini biliyor."

"Sürüş şekli de ona daha geniş bir ayar yelpazesi verecek şekilde gelişti ve o, bu formu devam ettirdi. Bence geçen sene sezon ortasına kıyasla, şu anda sahip olduğumuz Yuki'ye bir araç ayarlamak daha kolay." dedi.

Tsunoda'nın 2022 sezonunun ortasında nasıl olduğunu açıklayan Egginton, "Onun ne istediğinden emin olmayan ve kazaların ve hataların öz güvenini etkilediği bir dönemi oldu. Bu dönemden geçti ve öbür taraftan çıktı."

"Şimdi araçtan ne istediğini söyleyebiliyor ve bu iyi bir şey."

"Bu her çaylak ile var olan bir köşe taşı. Daha önce sürücülerin, yeteneğin olduğu ama yarışların onlardan yana gitmediği, aptalca hatalar yaptıkları veya kilometre kat edememelerine sebep olan dayanıklılık sorunları yaşadıkları dönemlerden geçtiklerini gördüm."

"Bence diğer birçok çaylaktan farklı olmayan bir yol izledi ancak beklentiler daha yüksek. Biz sağlam bir orta grup takımıyız ve puan almamız gerekiyor."

"Bu, gridin arkasında olmamıza kıyasla çok daha zor, orada olsaydık sessizce daha iyi bir sürücü olmaya odaklanabilirdi." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Bryn Lennon - Formula 1

Tsunoda ayrıca, takım radyosundaki tavrı ile sinirli bir sürücü olarak da ün kazandı.

Ancak Egginton, durumun geçen yıla göre iyileştiğini ve daha proaktif bir yaklaşımda bulunduğunu söyledi.

Egginton, "Açıkçası bu konuda onunla konuşuyoruz ve buna katılıyor."

"Anın sıcaklığında, dil okulunda öğrenmediğini düşündüğüm bazı kelimeler kullanıyor!"

"Mühendisler bununla baş ediyor ve ona karşı çok nazik ve iyi davranıyorlar. Ona sıklıkla, bunun araçta ilerleme kaydetmek için en betimleyici şey olmadığını hatırlatıyoruz ama bu onun olduğu kişinin bir parçası."

"Bir karakter gösteriyor. Belki insanlar duyduklarını sevmiyordur ama biz genel olarak ne demek istediğini biliyoruz. Daha sonrasında yarışın sonunda toplantı yaptığımızda her şey sakin geçiyor. Bu daha çok 'ne dediğini anlıyoruz ama bunu konuşmak için daha iyi bir yol bulmayı deneyelim' gibi oluyor." dedi.

Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, walks the track Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Egginton, Tsunoda'nın tecrübe kazandıkça ilerleme kaydettiğini düşünse de yolculuğun henüz tamamlanmaktan çok uzak olduğunu belirtti.

Egginton, "Hâlâ nispeten yeni bir sürücü ve kariyerinin çok başında."

"Ayrıca kariyerinin ikinci yılında yeni bir araca alışmak zorunda kaldı ve hiçbir genç sürücüye göre hafife alınmamalı."

"Daha önce gelen bazı sürücüler aracın gelişimi ile baş ettiler, o ise bir aracın devrimi ile baş etti. İyi öğreniyor. Bu kolay değil, araç geçtiğimiz yılki kadar rekabetçi değil, bu yüzden kendini göstermesi daha zor."

"Ayrıca artık Pierre'i daha fazla zorluyor, güzel gelişiyor. İyi bir yolda. Biz henüz yeterince iyi değiliz ve o da tam olmuş değil. Bunu kendisi de söylerdi, iyi gelişiyor ama gidecek uzun bir yolu var."

"Bizim de aracın gelişiminde uzun bir yolumuz var. Şimdiye kadar iyiyiz ve devam edeceğiz. Gelişmeye devam edeceğimize güveniyoruz." dedi.