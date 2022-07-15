Russell: "Williams'ta fazla kaldım fakat Mercedes'e tam zamanında geldim"
Mercedes pilotu George Russell, Williams'tan geç ayrıldığını ancak Mercedes'e doğru zamanda geldiğini düşünüyor.
George Russell, Formula 2'de yaşadığı şampiyonluğun ardından 2019 yılında Williams ile Formula 1'e adım atmıştı.
İngiliz pilot, üç yıl boyunca İngiliz ekiple gridin en gerisinde mücadele etti ve bu yıl itibariyle Mercedes'e geçiş yaptı.
Williams ile elde ettiği en iyi sonuç, geçen yıl Belçika'da yağmur altında yarıda kalan Belçika Grand Prix'sindeki ikincilikti fakat genel anlamda hep gridin en yavaş birkaç aracından birini sürdü.
Genç pilot, Williams ile geçirdiği üç sezonun çok fazla olduğunu ve sözleşmesinin yapısı gereği, bu süreçte İngiliz ekipten ayrılamadığını söylüyor.
Russell, "Williams ile takımın şampiyonada sonuncu olduğu 2018 yılının ardından sözleşme imzaladık. Fakat bunun öncesinde şampiyonada iki kez üçüncü ve bir kez beşinci olmuşlardı."
"Bu yüzden takımın toparlanıp şampiyonada yine aynı pozisyonlar için mücadele edebileceğine inanıyorduk."
"Üç yıllık sözleşmenin iyi bir seçenek olduğunu, bu sayede puanlar hatta podyumlar için savaşabileceğimi düşündüm."
"Şimdi geriye baktığımda, son sıralar için savaştığımız bu üç yılın çok uzun bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. Ancak ne yazık ki Claire Williams iyi bir iş çıkardı ve sözleşmeyi öyle bir hazırladı ki ayrılamıyordum!"
"Öte yandan aracın Lewis ve onun sürüş tarzı için tasarlandığı göz önüne alındığında 2020 veya 2021'de Mercedes'e katılmak benim için çok zor olurdu."
"Oysa bu sezon herkes sıfırdan başlıyor, bu yüzden muhtemelen doğru anda takıma geldim." dedi.
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