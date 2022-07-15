Russell: "Williams'ta fazla kaldım fakat Mercedes'e tam zamanında geldim"

Russell, "Williams ile takımın şampiyonada sonuncu olduğu 2018 yılının ardından sözleşme imzaladık. Fakat bunun öncesinde şampiyonada iki kez üçüncü ve bir kez beşinci olmuşlardı."

"Bu yüzden takımın toparlanıp şampiyonada yine aynı pozisyonlar için mücadele edebileceğine inanıyorduk."

"Üç yıllık sözleşmenin iyi bir seçenek olduğunu, bu sayede puanlar hatta podyumlar için savaşabileceğimi düşündüm."

"Şimdi geriye baktığımda, son sıralar için savaştığımız bu üç yılın çok uzun bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. Ancak ne yazık ki Claire Williams iyi bir iş çıkardı ve sözleşmeyi öyle bir hazırladı ki ayrılamıyordum!"

"Öte yandan aracın Lewis ve onun sürüş tarzı için tasarlandığı göz önüne alındığında 2020 veya 2021'de Mercedes'e katılmak benim için çok zor olurdu."

"Oysa bu sezon herkes sıfırdan başlıyor, bu yüzden muhtemelen doğru anda takıma geldim." dedi.