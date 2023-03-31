Avustralya'da cuma günkü GPS sorunlarına ne sebep oldu?

Haberi dinle

Albert Park'ta gerçekleştirilen ilk antrenman seansı, başlangıçtan 40 dakika sonra takımların pistteki araçları takip edemediği ve bunun sonucunda çok sayıda kazaya ramak kala olduğu anlaşıldığında durduruldu.

FIA, pist üstünde yaşanan karmaşanın ardından sorun araştırmak için oturuma dokuz dakikalığına ara verdi.

Canlı GPS izleme eksikliğinin ana güvenlik sorununu yarattığı kısa sürede anlaşıldı. Takımlar, yoğun antrenman ve sıralama seansları sırasında rakiplerinin ne yaptığını görme ve uyarı verme yeteneğini kaybettiği için, sürücüler arkalarında yüksek hızda beliren veya önlerinde yavaşça ilerleyen araçların farkında değildi.

Ancak Motorsport.com, sorunun birincil nedeninin F1'in kullandığı GPS sistemindeki bir arıza olmadığını, çünkü bu sistemin FIA'nın yarış kontrolündeki izleme sistemleri için aktif kaldığını öğrendi.

Bunun yerine, pistteyken her bir arabanın hangi lastikleri çalıştırdığını takip eden ve bu bilgiyi canlı derecelere ve televizyon grafik sistemlerine dağıtan sistem başarısız oldu ve bu da, GPS konumlandırma bilgisi de dahil olmak üzere diğer birçok veri sisteminin dağıtım ağını karıştırdı.

Temel sorun giderildikten sonra FIA, sonunda Red Bull'dan Max Verstappen'in zirvede tamamladığı 1. antrenman seansını yeniden başlatabildi.

Cuma günkü ıslak 2. antrenman seansından sonra durumu değerlendiren birkaç sürücü, FIA'nın takımlar için GPS verilerinin olmaması nedeniyle 1. antrenmanı durdurma kararını destekledi.

Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas, "Açıkçası biraz zordu. Piste göre değişir ancak çok fazla trafik olduğunda ve pistin yarısı hızlı turda, yarısı yavaş turda olduğunda pistte kör gibi oluyorsunuz. Bu yüzden bence bu biraz güvenlikle ilgili bir şey."

"Yönetilebilir olacağını düşünüyorum ancak birinin kör bir köşeye park etmesi ve birinin bilgi olmadan aniden ortaya çıkması gibi ekstra bir risk faktörü var." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

AlphaTauri'den Nyck de Vries, hızlar çok yüksek olduğu ve herkes birbirinden habersiz olduğu için seansı durdurmanın oldukça akıllıca olduğunu düşündüğünü söyledi.

De Vries, "O zaman görüş zayıftı. Boşluklar hakkında sizi bilgilendirmek için her zaman takıma ve mühendisinize güvenirseniz ve birdenbire sizi bilgilendiremezlerse, gördüğümüz gibi zor bir durumla karşılaşabilirsiniz."

"Albert Park'ta çok fazla boşluk yok, nispeten dar ve pist her zaman dönüyor, bu yüzden aynalarda bile oldukça kör."

"Mantıklı olur mu bilmiyorum ama 1. viraja kadar olan düzlük dışında, düz bir düzlük bile yok." dedi.

1. antrenman seansından sonra düzenlenen haftanın ikinci Supercars yarışında F1 start ışıklarında yaşanan arızanın, GPS verilerinin F1 takımlarına ulaşmasını engelleyen sorunla ilgili olmadığı anlaşıldı.

Yarış bunun yerine Avustralya bayrağının sallanmasıyla başladı.

Yardımcı editörler: Filip Cleeren ve Andrew van Leeuwen