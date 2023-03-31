Hulkenberg: "Orta grupta yine rekabetçi görünüyoruz"

Haberi dinle

Cuma günkü ilk antrenman seansında takımlar ve pilotlar, bir GPS veri sorunu yaşadı ve bu sorun sebebiyle takımlar birbirleriyle gereken iletişimi kuramadılar. Bunun ardından seansa kırmızı bayrakla ara verildi.

Çoğu pilot bu konuda sorun yaşasa da Hulkenberg, bundan etkilenmediğini açıkladı.

"Bu sabahki kırmızı bayrak ya da GPS olayı beni pek etkilemedi ve benim için herhangi bir sorun yaratmadı."

"Sadece az tur atmamıza sebep oldu. Ancak araçla ilgili bir sorunumuz vardı ve kırmızı bayrak onu düzeltmemiz için bize zaman verdi."

"Genel olarak olumlu bir gündü, sanırım burada iyi bir başlangıç yaptım. Denge ve his açısından oldukça iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum ve bence yine orta grupta rekabetçi görünüyoruz."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Fotoğraf: Jake Grant

Planlanan yeni sprint formatı hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Haas pilotu şu yanıtı verdi: "Kötü bir sprint yarışı geçirirseniz, yarış için kötü bir başlangıç pozisyonuna sahip olursunuz."

"Eğer iki sıralama yaparsanız bu faktörü ortadan kaldırırsınız, bu yüzden sanırım olumlu ve olumsuz yönleri var ama bu benim karar vermeyeceğim bir şey; üzerinde herhangi bir etkim olmayacak. Bu yüzden ne olacağını görelim."

Tek tur sıralama seansının sprint için eğlenceli olup olmayacağı sorusuna ise, "Lastiklere bağlı. Eğer hemen tutuş sağlayan bir lastikse o zaman sorun olmaz." yanıtını verdi.

İlk iki yarışta üst üste Esteban Ocon ve Fernando Alonso'nun grid pozisyonu nedeniyle ceza almaları tartışmalara neden olmuştu. Bunun üzerine FIA, Avustralya GP için grid cebindeki çizgileri 20 cm daha genişletme kararı aldı.

Bu konuda Hulkenberg, "Sanırım bugün sadece ilk dördünü genişlettiler."

"Açıkçası ilk iki yarışta bununla ilgili büyük sorun yaşayanlardan biri değildim, ama kesinlikle biraz yardımcı olabileceğini düşünüyorum." dedi.