Mercedes, güncellemeleri erkene çekme ihtimalini reddeti

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Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, Bahreyn GP sıralamalarında 6. ve 7. olmalarının ardından Wolff, araç konseptini değiştirebileceklerini söylemişti.

Daha sonrasında Andrew Shovlin, W14'ün tasarım sınırlarını araç daha piste çıkmadan önce fark edip, tasarım değişikliği kararı aldıklarını ancak bu tür değişikliklerin aylar sürdüğünü söylemişti.

Suudi Arabistan GP hafta sonunda Mercedes'in ilk güncelleme paketini Bakü ya da Miami'de getirebileceği iddia edildi ancak Wolff, bu hafta sonu yaptığı açıklamada bu ihtimali reddetti ve güncellemelerin Imola'dan önce gelmeyeceğini söyledi.

Sky Sports'a konuşan Wolff, "İyi adımlar atıyoruz, iyi gelişme sağlıyoruz ancak onları hazırlamalı, doğrulamalı ve sonrasında üretmelisiniz."

"Yani Imola'dan önce o güncellemeleri tanıtacağımızı düşünmüyorum. Bunu doğru bir şekilde yapmak istiyoruz." dedi.

Wolff, bu güncellemeye rağmen ilk başta mucize beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Wolff, "İyi bir yön olacak. Ancak mucize beklememeliyiz. Bir anda yarım saniye farkla pole pozisyonunda olmayacağız. Daha çok Ferrari, Aston Martin ve bizim aramızdaki pozisyonumuzu pekiştireceğiz. Bu iyi bir adım olur." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Wolff, o güncellemeler gelene kadar geçecek yarışlarda performans güncellemesi olmayacağını, daha çok araç ayarlarını optimize edeceklerini söyledi.

Wolff, "Bahreyn yarışından sonra her şeyin çok daha net hale geldiği bir an yaşadık. Gerçekten kilidini açamadığımız bir şeyi çalıştırmaya çalışıyorduk."

"Ve şimdi, yol açık ancak kolay olmayacak. Zaman alacak ama nereye gittiğimizi biliyoruz." dedi.

Takımın genç pilotu Russell, planlanan güncellemeler sayesinde aracın bir anda performans açısından ileri yönde adım atacağını düşünüyor.

Russell, "Doğal olarak, güncellemeleri araca bu kadar hızlı getiremezsiniz. Ancak zamanla bazı büyük değişiklikler göreceğimizi düşünüyorum ve umarım tur süreleri bunu temsil eder."

"Muhtemelen son iki veya üç haftadır, açıkça yanlış yönde ilerlediğimiz tüm kış boyunca bulduğumuzdan daha fazla kazanç elde ettik. Bu nedenle, kesinlikle doğru yönde ilerliyoruz." dedi.