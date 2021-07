Avustralya GP yerine Bahreyn, Kuveyt ya da Katar'da yarış düzenlenebilir

2021 F1 sezonun ilk yarısı gayet iyi geçiyor. Pist üstündeki rekabetin artmasının yanı sıra COVID-19'un etkisi de geçen seneye kıyasla daha az hissedilmekte. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'sini hafta sonu boyunca 300.000 kadar kişi pistten canlı takip etti.

F1'de de yavaş yavaş normalleşme süreci başlasa da tüm dünyada olduğu gibi virüsün etkileri hâlâ kendini gösteriyor.

Pandemi kaynaklı sorunlardan ötürü bu sezon ilk olarak Kanada Grand Prix'si iptal edilmişti. İptal edilen Kanada Grand Prix'sinin oluşturduğu boşluğu Türkiye GP dolduracaktı ve F1, Intercity İstanbul Park yönetimiyle anlaşmaya varmıştı.

Ancak sonrasında Türkiye İngiliz devletinin "kırmızı listesine" alındı.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor ve bu otel konaklamasının masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor. Durum böyle olunca takımlar Türkiye GP'ye pek sıcak bakmadı ve bu yarış da iptal edildi.

Bunun üstüne F1, Avusturya'da iki yarış gerçekleştirdi ve bu boşluğu kapadı. F1, 23 yarışlık takvimi korumak istediğinden bu konuda büyük çaba gösteriyor.

Stefano Domenicali konu hakkında, "23 yarışı korumak istiyorum çünkü bunun sözünü verdik. Bu, konuşulan sayıya bağlı kalma meselesi."

"COVID-19 ile yaşadığımız durumun, yarışların gerçekleşmesini engelleyecek kısıtlamalar yaratmaması koşuluyla 23 yarışın tamamını gerçekleştirdiğimizden emin olmak istiyorum."

"Şu anda durum karmaşık ama son ana kadar pes etmeyeceğimizden emin olabilirsiniz." demişti.

Bu gelişmelerin ardından Singapur GP'nin de iptal haberi geldi. Bu yarış ise seyahat kısıtlamalarından dolayı iptal edildi.

The action as seen from the Singapore Flyer

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images