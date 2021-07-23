Avustralya GP yerine Bahreyn, Kuveyt ya da Katar'da yarış düzenlenebilir

2021 F1 sezonun ilk yarısı gayet iyi geçiyor. Pist üstündeki rekabetin artmasının yanı sıra COVID-19'un etkisi de geçen seneye kıyasla daha az hissedilmekte. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'sini hafta sonu boyunca 300.000 kadar kişi pistten canlı takip etti.

F1'de de yavaş yavaş normalleşme süreci başlasa da tüm dünyada olduğu gibi virüsün etkileri hâlâ kendini gösteriyor.

Pandemi kaynaklı sorunlardan ötürü bu sezon ilk olarak Kanada Grand Prix'si iptal edilmişti. İptal edilen Kanada Grand Prix'sinin oluşturduğu boşluğu Türkiye GP dolduracaktı ve F1, Intercity İstanbul Park yönetimiyle anlaşmaya varmıştı.

Ancak sonrasında Türkiye İngiliz devletinin "kırmızı listesine" alındı.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor ve bu otel konaklamasının masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor. Durum böyle olunca takımlar Türkiye GP'ye pek sıcak bakmadı ve bu yarış da iptal edildi.

Bunun üstüne F1, Avusturya'da iki yarış gerçekleştirdi ve bu boşluğu kapadı. F1, 23 yarışlık takvimi korumak istediğinden bu konuda büyük çaba gösteriyor.

Stefano Domenicali konu hakkında, "23 yarışı korumak istiyorum çünkü bunun sözünü verdik. Bu, konuşulan sayıya bağlı kalma meselesi."

"COVID-19 ile yaşadığımız durumun, yarışların gerçekleşmesini engelleyecek kısıtlamalar yaratmaması koşuluyla 23 yarışın tamamını gerçekleştirdiğimizden emin olmak istiyorum."

"Şu anda durum karmaşık ama son ana kadar pes etmeyeceğimizden emin olabilirsiniz." demişti.

Bu gelişmelerin ardından Singapur GP'nin de iptal haberi geldi. Bu yarış ise seyahat kısıtlamalarından dolayı iptal edildi.

The action as seen from the Singapore Flyer Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

23 yarışlık takvimi korumakta kararlı olan F1 yönetimi, bu gelişmenin üzerine Singapur GP'nin yerine üç opsiyon üzerinde durdu: Türkiye, Çin ve Amerika'da ikinci bir yarış.

F1, Singapur GP'nin oluşturduğu boşluk için yeniden Türkiye'yle anlaştı ve Türkiye GP takvime geri döndü.

Bu boşluk kapatılsa da birkaç hafta sonra yapılan açıklamayla Avustralya Grand Prix'sinin de bu sene gerçekleştirilmeyeceği açıklandı ve takvimde yeni bir boşluk açıldı.

Bu boşluğun hangi yarışla kapatılacağı ise hâlâ net değil.

Brezilya, Meksika ve Japonya yarışlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği de hâlâ belirsizliğini korumakta.

Japonya GP hakkında son kararın Tokyo'da gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları'nın ardından verileceği düşünülüyor. WEC ve MotoGP'nin Japonya ayakları ise haftalar önce iptal edildi.

Japonya Grand Prix'sinin de Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu yarışın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği yüksek ihtimalle Ağustos ayında belli olacaktır çünkü Avrupa kıtasının dışında yer alan ve sezonun ikinci yarısında yarış düzenleyecek ülkelere takımların konteynerleri Ağustos ayında yollanmaya başlıyor.

Japonya yarışının iptal edilmesi durumunda, Amerika'nın COTA pistinde ikinci bir yarış gerçekleştirilebilir. Birleşik Devletler GP'nin gerçekleştirildiği COTA yetkilileri, iki yarış fikrine açıklar. F1'in en önem verdiği ve seyirci kitlesini arttırmak istediği market belki de Amerika. Dolayısıyla bu, gerçekleşme olasılığı gayet yüksek bir ihtimal.

Japonya GP yerine ABD'de ikinci yarış yapılırsa takvim şöyle olacak:

Rusya GP:26 Eylül

Türkiye GP:3 Ekim

Amerika GP(I): 17 Ekim

Amerika GP(II): 24 Ekim

Meksika GP: 31 Ekim

Pierre Gasly, Toro Rosso STR14, leads Lance Stroll, Racing Point RP19, Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, Sergio Perez, Racing Point RP19, and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38

Herhangi bir Güney Amerika ülkesinden Avrupa ülkesine dönüldüğünde, 14 gün karantinada kalınması gerekiyor. Bu yüzden 14 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan Brezilya GP'nin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği de belirsizliğini korumakta.

Brezilya GP'den 1 hafta sonra, 21 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan Avustralya GP'nin boşluğunu hangi yarışın dolduracağına geri dönecek olursak; muhtemelen bu boşluğu doldurmak için Orta Doğu'da bir yarış gerçekleştirilecek çünkü Orta Doğu ülkelerinde karantina zorunluluğu yok.

Ayrıca, Liberty Media'nın pandemi döneminde yaşadığı gelir kaybının ardından isteyeceği yüksek meblağları verebilecek, motor sporlarına yatırım yapan ülkeler de bu coğrafyada bulunmakta.

Peki, bu yarışa Orta Doğu'daki hangi ülke ev sahipliği yapacak?

Alman basın organı AMuS'a göre, bu boşluk için en büyük adaylar Bahreyn ve Katar. Motorsport.com'un öğrendiği bilgilere göre ise son dönemde motor sporlarına büyük yatırımlarda bulunan Kuveyt de adaylar arasında.

Bahreyn'e gidilmesi durumunda geçtiğimiz sezonki Sakhir GP'de kullanılan "oval" pist düzeni kullanılacak.

Diğer bir aday olan Katar ise F1'i Katar'a getirmek için milyonlar harcamaya hazır. Bu, pandemi döneminde büyük bir gelir kaybı yaşayan Liberty Media'nın ilgisini çekecektir.

Katar'a gidilmesi durumunda MotoGP yarışlarının gerçekleştirildiği Losail Uluslararası Yarış Pisti'nde yarışılacaktır. Yapımı 2004 yılında tamamlan ve Doha'da yer alan bu pist için 58 milyon dolar harcanmıştı.

Grade1 lisansı bulunan bu pist 5.380km uzunluğunda; pistin start/finiş düzlüğü ise 1068 metre uzunluğunda.

Son adayımız Kuveyt'in de yeni yarış pisti Kuveyt Motor Town'a yaptığı büyük yatırımın ardından büyük paralar harcamaya hazır olduğunu biliniyor.

2019 senesinde kullanıma açılan Kuveyt Motor Town'un da Grade 1 lisansı var. Bu pisti ünlü tasarımcı Hermann Tilke tasarlamıştı. Pistin yapımında 162 milyon dolar harcandı.

Katar, Kuveyt ya da Bahreyn'de Avustralya GP yerine yarış düzenlenirse 2021 F1 takvimi şöyle devam edecek:

Brezilya GP: 14 Kasım

Sakhir GP / Katar GP / Kuveyt GP: 21 Kasım

Suudi Arabistan GP: 5 Aralık

Abu Dabi GP: 12 Aralık

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Losail Uluslararası Yarış Pisti