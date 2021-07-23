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Formula 1 Haberler

Bottas, Alfa Romeo ile görüşmeden önce Mercedes'in kararını bekliyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, eğer 2022 yılında Alman üretici tarafından takımda tutulmazsa, Alfa Romeo'ya gidecek gibi görünüyor.

Bottas, Alfa Romeo ile görüşmeden önce Mercedes'in kararını bekliyor

Mercedes yaz arasında Bottas'ın gelecek yıl Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olup olmayacağına karar verecek. Eğer Fin pilot ile yollar ayrılırsa, yerini George Russell alacak.

Takım henüz karar vermedikleri konusunda ısrar ediyor ve Bottas, ortaya koyduğu performansla takımını yeni sözleşmeye ikna etmeye çalışıyor. Fakat Mercedes'in tercihi Russell'dan yana olursa, Bottas başka bir kategoriye geçmek yerine Formula 1'de kalmak istiyor.

Fin pilotun Russell'ın yerine Williams'a dönebileceği yönünde spekülasyonlar vardı. İngiliz ekip, Dorilton Capital'e satılmasının ardından gelecek için önemli yatırımlar yapıyor.

Ancak Motorsport.com İtalya, geçtiğimiz günlerde Fin pilotun tercihinin Alfa Romeo olacağını öğrenmişti.

Şimdi ise bazı üst düzey kaynaklar, Kimi Raikkonen'i bu sezonun ardından takımda tutması pek olası görünmeyen Alfa Romeo'nun Fin pilotu istediğini doğruladılar.

Bottas, Mercedes'te geçirdiği yılların ardından takıma hız, deneyim ve yeni bir yaklaşım getirecek. Olası bir anlaşma ile ilgili resmi görüşmelerin henüz başlamadığı öğrenilirken, Bottas'ın 2022 için takıma gelme ihtimali olup olmadığını öğrenmek adına ilk küçük temasın kurulduğu anlaşılıyor.

Kaynaklar, Bottas'ın kapısının gelecek yıl için Alfa Romeo'ya kapalı olmadığını fakat Mercedes'in 2022 kararını verene kadar görüşmelerde ilerleme olmayacağını öne sürdüler.

Alfa Romeo, gelecek yıl için piyasada önemli isimler olacağı için, kadrolarına karar vermeden önce neler olup bittiğine bakmak istiyorlar. Bu yüzden de acele etmeyecekler.

Mercedes patronu Toto Wolff, Bottas'ın geçen hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde Hamilton'a yardım ederek takım için önemli işlere imza attığını söyledi.

Wolff, "Valtteri hızlı bir pilot, karakterli ve bir takımın dinamiği için son derece önemli olan gerçek bir takım oyuncusu. Son birkaç yarıştır sergilediği yaklaşımın çok olumlu olduğunu hissediyorum ve bunu pistte görebilirsiniz."

"Eğer hava koridoruna sahip olsaydı [Silverstone'da] pole pozisyonunda olabilirdi. Yarışı da öndekilerin birkaç saniye gerisinde bitirdi. Yani mücadelenin içinde ve bunu görmekten memnunum.” dedi.

Macaristan GP'nin Bottas'ın bir şeyler kanıtlamak için son şansı olup olmadığı sorulduğunda Wolff şunları söyledi: “Bu bir şeyler kanıtlamakla ilgili değil, Mercedes ile beraber, sürücü kadromuzun geleceğini belirlemekle ilgili."

“Yaz arasında bir karar vereceğiz ve sonra ne zaman iletişim iletişime geçeceğimize bakacağız."

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