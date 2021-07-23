Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"

Gelecek yıl Alfa Romeo'da hangi pilotların yarışacağı belirsizliğini koruyor ve takımla pek çok pilotun adı anılıyor.

Şu anda takım adına yarışan Kimi Raikkonen'in sezon sonunda emekli olacağı düşünülürken, diğer koltuktaki Antonio Giovinazzi'nin yerini koruma ihtimali var.

Motorsport.com İtalya, Alfa Romeo'nun Raikkonen'in yerine Valtteri Bottas'ı getirmeyi düşündüğünü öğrenmişti. İkinci koltuk için olası adaylar ise Robert Shwartzman ve Callum Ilott gibi görünüyor.

Geleceği hakkında Alman Sport1'e konuşan Raikkonen, henüz hiçbir şeyin belli olmadığını ve yerine geçecek ismin kim olduğuyla ilgilenmediğini söyledi.

"Doğruyu söylemek gerekirse henüz ben de bilmiyorum. Geçen yıl da bu süre zarfında durum aynıydı. Neler olacağını göreceğiz."

"Her halükarda, en çok yarışan pilot olma rekorumu geliştirmekle ilgilenmiyorum. Tüm rekorlar bir noktada kırılırlar. Bu yüzden benim için özel bir anlam ifade etmiyor."

Raikkonen daha önce birlikte yarıştığı Michael Schumacher'in oğlu Mick sorulduğunda şöyle dedi: "Aracı çok hızlı olmadığı için öne çıkması çok zor."

"Fakat bu aynı zamanda onun için iyi bir şey. Çünkü insanlar aracının iyi olmadığını biliyorlar. Yani eğer buna rağmen güçlü yarışlar çıkarıyor ve hızını gösteriyorsa, bu onun için olumlu bir şey."

"Soyadı nedeniyle çok fazla baskı altında fakat kötü bir araç ona daha kolay bir başlangıç yapması fırsatı veriyor çünkü beklentiler düşüyor. Bu, ona bir şeyler öğrenmek için daha fazla zaman veriyor."

Mick ve Max Verstappen'in babalarıyla da yarıştığı düşünüldüğünde kendisini yaşlı hissedip hissetmediği sorusuna Raikkonen gülümsedi ve şöyle yanıt verdi: "Hayır hiç de bile. Bazen sabah uyandığımda kendimi yaşlı hissediyorum ama yarış pistinde ve yarış aracı içerisinde değil." dedi.

Mick'in kendisi için iyi bir halef olup olmayacağı sorusuna ise Raikkonen, "Eğer bırakmaya karar verirsem aracı kimin süreceği umrumda olmaz. Bu benim sorunum değil." cevabını verdi.