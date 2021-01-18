Avustralya GP organizatörleri yarışı ertelemenin "artılarına" bakıyor

Albert Park, F1'e ev sahipliği yapmaya başladığı günden bu yana sadece Mart ayında (sadece bir kez Nisan başında ev sahipliği yapmıştı) F1'e ev sahipliği yaptı.

Ancak koronavirüs pandemi ve karantina şartları nedeniyle 2021 Avustralya GP'nin Kasım ayına ertelenmesine karar verildi.

Diğer tarafta 1985'ten 1995'e kadar Avustralya GP'ye ev sahipliği yapan Adelaide pistindeki yarışlar her zaman Ekim sonunda ya da Kasım ayında yapılıyordu.

Bu, 1995'ten sonra ilk kez Avustralya GP'nin Kasım ayında yapılacağı anlamına geliyor.

Avustralya GP'nin direktörü Andrew Westacott, ilk yarış olmanın ayrı bir his olduğunu kabul etse de, Kasım ayındaki bir yarışın artılarına bakmanın herkes için daha iyi olacağını söyledi.

"Her zaman taraftarların güçlü hislere sahip olduğu sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapmamızı istemişimdir. Sonuçta şampiyona yeni başlıyordur."

"Ancak aynı zamanda sezonun sondan üçüncü yarışı olmamız birkaç sebepten ötürü beni gerçekten heyecanlandırıyor."

"Lewis Hamilton son dört yılın üçünde sondan üçüncü yarışta şampiyonluğunu ilan etti."

"Ayrıca Avustralya'nın Kasım ayında düzenlediği son Formula 1 yarışı 1995 yılındaydı ve o yarış Adelaide'de gerçekleşmişti."

"O yıl yarışımızı Damon Hill kazanmıştı. Ancak Michael Schumacher yine sondan üçüncü yarışta şampiyonluğunu ilan etmişti."

Hamilton, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında bitime üç yarış kala şampiyonluğunu ilan etmişti.