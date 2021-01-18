Stroll: "2021'de Mercedes'i yenmemiz gerçekçi bir hedef değil"

Racing Point, 2020 yılında Mercedes'in aerodinami konseptine geçmesinin ardından büyük bir adım atmayı başarmış ve yarışların çoğunda podyum savaşı vermişti.

İngiliz ekip, 2021 yılıyla birlikte Aston Martin'in fabrika ekibi haline geldi ve yakında yeni bir fabrikaya geçiş yapacaklar.

Takım artık daha fazla kaynağa ve teknik desteğe sahip. Bundan ötürü Mercedes'e kafa tutup tutamayacakları merak ediliyor.

RaceFans ile özel bir röportaj yapan takım sahibi Lawrence Stroll, 2021 yılı hedeflerini "daha fazla galibiyet" olarak belirlerken, 2022 için net bir şey söylemenin zor olduğunu belirtti.

Stroll, "Önümüzdeki yılın hedefinin düzenli olarak podyumda olmak ve birkaç yarış kazanmak olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl gördüğünüz üzere bunu başardık."

"Mercedes'i yenebilir miyiz? Bunu kesinlikle gelecek yıl yapamayacağız. Hepimiz oldukça realist insanlarız."

"2022'deki yeni kuralların tam olarak ne anlama geleceğini bilmiyoruz. Hedef gridi daha yakın hale getirmek. Eğer bu hedefe ulaşılırsa, o zaman herkese -sadece Mercedes değil, Red Bull olabilir, Ferrari olabilir- kafa tutabiliriz." dedi.