Marko: "Vettel'e bir yıl ara vermesi gerektiğini söylemiştim"

Ferrari, 2020 sezonu başlamadan önce kontrat yenilemeyeceğini Sebastian Vettel'e bildirdi ve Alman pilot çeşitli takımlarla görüşmesinin ardından Racing Point/Aston Martin'e imza attı.

Alman pilotun adı bir noktada Red Bull'la anılıyordu ancak Avusturyalı ekip, Alex Albon'la devam edeceğini söyleyerek bu iddiaları kesin bir dille yalanladı..

Bununla beraber Red Bull, sezon sonuna doğru Albon'la devam etmeme kararı aldı ve o noktada Vettel çoktan Aston Martin'e imza atmıştı.

Helmut Marko bu süreçte, Vettel'in bir yıl ara verip 2022'de dönmesinin kendisi için daha iyi olabileceğini söylemişti.

Bu da akıllara Red Bull'u düşünerek mi böyle bir hamle yaptığı sorularını getirdi.

Marko, F1-Insider.com'a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Sebastian'ın Ferrari ile bir başka zor yıl daha geçireceği açıktı. Onun acele etmek yerine beklemesini istedim. Çünkü bana göre 2022 için sürücü pazarında temel taşlar değişecekti. Mesela o zaman Mercedes'i bir boşluk olacağına eminim, hatta sadece orada değil, başka yerlerde de olacak."

"Genel olarak Sebastian'a ara vermesini tavsiye ettim. Ancak bu, Red Bull'u da içeren bir şeydi. Mümkün olan en iyi teklifi alabilmesi için doğru zamanda pazarda olmasını istedim. Her şeyden önce dört kez dünya şampiyonunun Formula 1'e bu şekilde veda etmesini istemedim."

"Ferrari ona haber verdiği zamanda 2021 için hiçbir yerde boşluk yoktu. O dönem Albon'un olumlu şekilde gelişeceğini ve bu sayede 2021'de Verstappen'le beraber yarışacağını düşünüyorduk. Sebastian'a da bunu söyledim. Ancak maalesef yanıldık. Harekete geçmemiz gerektiğinde Sebastian artık listede değildi çünkü Aston Martin'le uzun vadeli kontrat imzalamıştı. Bu nedenle Sergio Perez bizim için en mantıklı karardı."

"Umarım orada eski formunu tekrar yakalar. Sebebi ne olursa olsun son iki yılının en iyisi olmadığını biliyor. Ancak bizim için tehlike oluşturacağını sanmıyorum çünkü yeni ekibi, özellikle Perez'in ikinci yarıdaki güçlü performansına rağmen 2020'de bizim çok gerimizdeydi. Sebastian her yarıştan en iyi seviyede olsa bile bir sürücü olarak aramızdaki farkı kapatamaz. Belki de yanılıyorumdur!"