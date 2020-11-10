Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor

Melbourne, 2021 Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya GP'ye 21 Mart'ta ev sahipliği yapacak.

Bu haber, Melbourne'de COVID-19 için uygulanan yasakların kaldırılmaya başladığı bir dönemde geldi.

Şehir, günlük 700'ü bulan vaka sayılarının olduğu Temmuz ayının başından bu yana pek çok sıkı karantina kuralı uyguluyordu.

Uygulanan karantina tedbirleri olumlu sonuç verdi ve şu anda Melbourne'deki koronavirüs vakaları epey düşmüş durumda.

Şimdi Melbourne'de yeni bir süreci giriliyor ve yeni düzenleme paketinin Noel'den önce yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bundan ötürü tarafların önümüzdeki Mart ayında yapılacak Avustralya GP'ye katılabilmesi konusunda iyimserlik var.

Ülkenin diğer bölgelerinde halihazırda on binlerce kişinin stadyumlara girmesine izin veriliyor ve şimdi Albert Park'ta neyin mümkün olabileceği konusunda çalışmalar var.

AGPC CEO'su Andrew Westacott, "2021 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Melbourne'deki geleneksel yerinde başlayacak olmasından ötürü heyecanlıyız."

"Taraftar katılımı planlarımızı ilerletirken, sağlık yetkilileri ve Victoria hükümeti ile yakın çalışmaya devam ediyoruz ve bu plan tamamlandığı zaman duyuru yapacağız."

"Duyarlı, uyarlanabilir ve esnek bir yaklaşım sergileyerek, taraftarlar ve katılımcılar için önceliğimiz olan güvenli bir ortam sağlamaya çalışıyoruz."

"10,6 kilometrelik pist cephesine sahip devasa park alanı alanımız, bize COVID'siz güvenli bir alan yaratmak için mükemmel bir fırsat sunuyor." dedi.

Avustralya'ya erişim, AGP'nin önündeki en büyük bilinmeyen olacak. Ülke sınırlarının bir aşı devreye girene kadar tam olarak açılması pek olası değil.

Bu, yurt dışından gelen personel ve sürücülerin, yarış için ülkeye girmelerine izin verilmeden önce iki hafta boyunca otel karantinasında tutulabileceği anlamına geliyor.