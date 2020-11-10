Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor

paylaşım
yorumlar
Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Avustralya Grand Prix Corporation, önümüzdeki Mart'ta yapılacak Formula 1 sezon açılışını taraftarlara açmak için çalışma yapıyor.

Melbourne, 2021 Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya GP'ye 21 Mart'ta ev sahipliği yapacak.

Bu haber, Melbourne'de COVID-19 için uygulanan yasakların kaldırılmaya başladığı bir dönemde geldi.

Şehir, günlük 700'ü bulan vaka sayılarının olduğu Temmuz ayının başından bu yana pek çok sıkı karantina kuralı uyguluyordu.

Uygulanan karantina tedbirleri olumlu sonuç verdi ve şu anda Melbourne'deki koronavirüs vakaları epey düşmüş durumda.

Şimdi Melbourne'de yeni bir süreci giriliyor ve yeni düzenleme paketinin Noel'den önce yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bundan ötürü tarafların önümüzdeki Mart ayında yapılacak Avustralya GP'ye katılabilmesi konusunda iyimserlik var.

Ülkenin diğer bölgelerinde halihazırda on binlerce kişinin stadyumlara girmesine izin veriliyor ve şimdi Albert Park'ta neyin mümkün olabileceği konusunda çalışmalar var.

AGPC CEO'su Andrew Westacott, "2021 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Melbourne'deki geleneksel yerinde başlayacak olmasından ötürü heyecanlıyız."

"Taraftar katılımı planlarımızı ilerletirken, sağlık yetkilileri ve Victoria hükümeti ile yakın çalışmaya devam ediyoruz ve bu plan tamamlandığı zaman duyuru yapacağız."

"Duyarlı, uyarlanabilir ve esnek bir yaklaşım sergileyerek, taraftarlar ve katılımcılar için önceliğimiz olan güvenli bir ortam sağlamaya çalışıyoruz."

"10,6 kilometrelik pist cephesine sahip devasa park alanı alanımız, bize COVID'siz güvenli bir alan yaratmak için mükemmel bir fırsat sunuyor." dedi.

Avustralya'ya erişim, AGP'nin önündeki en büyük bilinmeyen olacak. Ülke sınırlarının bir aşı devreye girene kadar tam olarak açılması pek olası değil.

Bu, yurt dışından gelen personel ve sürücülerin, yarış için ülkeye girmelerine izin verilmeden önce iki hafta boyunca otel karantinasında tutulabileceği anlamına geliyor.

 
Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

Önceki haber

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Andrew van Leeuwen

Çok Okunanlar Bugün

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"

Hamilton: "Babam Mercedes'e gitmeme sıcak bakmıyordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Babam Mercedes'e gitmeme sıcak bakmıyordu"

Ferrari ilerlemek için neden eski çözümlerine geri döndü?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Ferrari ilerlemek için neden eski çözümlerine geri döndü?

Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!

Son Haberler

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!
F1 Formula 1 / Son dakika

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

2
Formula 1

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

2s
3
Formula 1

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor

4
Formula 1

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek

5
Formula 1

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"

Son Haberler

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor
F1

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"
F1

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!
F1

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"
F1

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek
F1

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.