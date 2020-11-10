Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli

paylaşım
yorumlar
Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Pirelli, 2022 kural değişikliğine hazırlanmak için önümüzdeki yıl yapmayı planladığı 18 inç lastik testinin tamamını yapabileceği konusunda endişeli.

İtalyan şirket, 10 takımın tamamının katıldığı 18 inç lastik testleri yapmayı planlıyordu ve bu testlerin toplamda 25 gün sürmesi hedeflenmişti.

Ancak COVID-19 patlayında, Şubat ayında Jerez'de Ferrari ile yapılan testten sonra bu programa devam edilemedi. Ayrıca kurallar da 2021'den 2022'ye ertelendi.

Orijinal program Fiorano, Bahreyn, Barcelona, ​​Red Bull Ring, Silverstone, Suzuka ve Paul Ricard pistlerine gidişi içeriyordu. Ayrıca Fransız GP'ye ev sahipliği yapan Paul Ricard'da beş günlük ıslak zemin testi de olacak.

18 inç lastik testinin 2021'de yapılması gerekiyor ve takımlar Abu Dhabi'den sonra bu lastiklerle son bir doğrulama yapmak zorunda kalacaklar.

Ancak Pirelli F1 patronu Mario Isola, belirsiz yarış takvimi ve devam eden COVID-19 kısıtlamalarının ortasında, şirketin gerekli günleri planlama konusunda zorluk çektiğini biliyor.

"25 günlük testi, gelecek yılın takvimine sığdırmak çok zor olacak. Sezona yine COVID kısıtlamaları ile başlayacağımızı biliyoruz."

"Takvimin bir taslağı oluşturulur oluşturmaz, birkaç gün eklemeye çalışacağız. Örneğin bir seçenek, yarıştan sonraki  Salı ve Çarşamba günlerini mümkün olduğunca çok kullanmak olacak. Böylece aynı pistte kalacağız ve bu, takımların hareketini en aza indirecek."

"Bir ülkeden diğerine bu tür şeyleri taşırken, karantinanın devam edeceğini düşünerek hareket etmeliyiz."

"Test için akıllı ve esnek bir plan yapmaya çalışacağız. Ancak test olmadan 18 inç lastikleri tanıtamayacağımız açık. Bu yüzden bir çözüm bulmalıyız."

"Kolay değil, ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takımlarla birlikte bu kriterler dahilinde bir takvim oluşturmaya çalışacağız." dedi.

Sorunlardan biri, yalnızca Paul Ricard'ın ıslak zemin testi için gereken donanıma sahip olması.

Isola, "Islak zemin testi için aynı pistlerde test yapmak zor veya imkansız. Su fıskiyeli tek pist olan Paul Ricard var veya Fiorano... Ancak Fiorano'da bir yarışa sahip değiliz. Bu nedenle ıslak test için tek bir plan yapmamız gerekiyor." dedi.

Racing Point teknik direktörü Andrew Green, Pirelli ve takımların zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğu konusunda hemfikir.

"Gelecek sezonun nasıl gideceğini gerçekten bilmiyoruz."

"Ancak önümüzdeki yılın başlarında bu salgını oldukça hızlı bir şekilde ortadan kaldıramazsak, 18 inç lastik testlerini yapmanın gerçekten zor olacağını düşünüyorum."

"Eminim bir şeyler yapacağız, ama muhtemelen hepimizin sevdiği türden bir test programı olmayacak."

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor

Önceki haber

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor

Sonraki haber

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor

Iannone'nin itirazı reddedildi, doping cezası dört yıla çıkarıldı
MotoGP MotoGP / Son dakika

Iannone'nin itirazı reddedildi, doping cezası dört yıla çıkarıldı

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek

Ferrari ilerlemek için neden eski çözümlerine geri döndü?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Ferrari ilerlemek için neden eski çözümlerine geri döndü?

Son Haberler

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

2
Formula 1

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli

45dk
3
Formula 1

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"

4
Formula 1

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

5
Formula 1

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor

Son Haberler

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"
F1

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli
F1

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor
F1

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"
F1

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!
F1

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.