Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli

İtalyan şirket, 10 takımın tamamının katıldığı 18 inç lastik testleri yapmayı planlıyordu ve bu testlerin toplamda 25 gün sürmesi hedeflenmişti.

Ancak COVID-19 patlayında, Şubat ayında Jerez'de Ferrari ile yapılan testten sonra bu programa devam edilemedi. Ayrıca kurallar da 2021'den 2022'ye ertelendi.

Orijinal program Fiorano, Bahreyn, Barcelona, ​​Red Bull Ring, Silverstone, Suzuka ve Paul Ricard pistlerine gidişi içeriyordu. Ayrıca Fransız GP'ye ev sahipliği yapan Paul Ricard'da beş günlük ıslak zemin testi de olacak.

18 inç lastik testinin 2021'de yapılması gerekiyor ve takımlar Abu Dhabi'den sonra bu lastiklerle son bir doğrulama yapmak zorunda kalacaklar.

Ancak Pirelli F1 patronu Mario Isola, belirsiz yarış takvimi ve devam eden COVID-19 kısıtlamalarının ortasında, şirketin gerekli günleri planlama konusunda zorluk çektiğini biliyor.

"25 günlük testi, gelecek yılın takvimine sığdırmak çok zor olacak. Sezona yine COVID kısıtlamaları ile başlayacağımızı biliyoruz."

"Takvimin bir taslağı oluşturulur oluşturmaz, birkaç gün eklemeye çalışacağız. Örneğin bir seçenek, yarıştan sonraki Salı ve Çarşamba günlerini mümkün olduğunca çok kullanmak olacak. Böylece aynı pistte kalacağız ve bu, takımların hareketini en aza indirecek."

"Bir ülkeden diğerine bu tür şeyleri taşırken, karantinanın devam edeceğini düşünerek hareket etmeliyiz."

"Test için akıllı ve esnek bir plan yapmaya çalışacağız. Ancak test olmadan 18 inç lastikleri tanıtamayacağımız açık. Bu yüzden bir çözüm bulmalıyız."

"Kolay değil, ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takımlarla birlikte bu kriterler dahilinde bir takvim oluşturmaya çalışacağız." dedi.

Sorunlardan biri, yalnızca Paul Ricard'ın ıslak zemin testi için gereken donanıma sahip olması.

Isola, "Islak zemin testi için aynı pistlerde test yapmak zor veya imkansız. Su fıskiyeli tek pist olan Paul Ricard var veya Fiorano... Ancak Fiorano'da bir yarışa sahip değiliz. Bu nedenle ıslak test için tek bir plan yapmamız gerekiyor." dedi.

Racing Point teknik direktörü Andrew Green, Pirelli ve takımların zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğu konusunda hemfikir.

"Gelecek sezonun nasıl gideceğini gerçekten bilmiyoruz."

"Ancak önümüzdeki yılın başlarında bu salgını oldukça hızlı bir şekilde ortadan kaldıramazsak, 18 inç lastik testlerini yapmanın gerçekten zor olacağını düşünüyorum."

"Eminim bir şeyler yapacağız, ama muhtemelen hepimizin sevdiği türden bir test programı olmayacak."