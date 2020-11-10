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Formula 1 / Son dakika

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

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2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!
Ekleyen:
, Editör

Formula 1 yönetimi, 2021 taslak takvimini bugün itibariyle açıklarken, Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Vietnam yeni takvimde yer almadı.

Beklendiği gibi, Vietnam Grand Prix'si takvimden çıkarıldı ve şu anda Çin ile İspanya Grand Prix'leri arasında bir boşluk ortaya çıktı.

Ancak F1, bu tarihe bir yarış koymak istiyor ve bu yüzden 25 Nisan tarihi "Açıklanacak" şeklinde bırakıldı. 

Sezon 21 Mart'ta Melbourne'de başlayacak ve bir hafta sonra Bahreyn GP yapılacak. Ardından takımlar 11 Nisan'da Çin'e gidecekler.

25 Nisan'da henüz açıklanmayan bir ülkeye gidilecek. 9 Mayıs'ta ise İspanya GP yapılacak. Şimdilik İspanya GP de F1'le yapılan yeni kontrat görüşmelerinin sonuçlanması için bekliyor.

İspanya GP'den sonra takımlar sırasıyla Monako (23 Mayıs), Bakü (6Haziran), Montreal (13 Haziran), Paul Ricard (27 Haziran), Red Bull Ring (4 Temmuz), Silverstone (18 Temmuz) ve Hungaroring'e (1 Ağustos)  gidecekler.

Ağustos ayının çoğu yaz tatiliyle geçecek. Spa-Francorchamps (29 Ağustos) ile yarışlar tekrar başlayacak ve sonrasında geleneksel şekilde İtalya GP değil, Hollanda GP yapılacak. Zandvoort, uzun yıllar sonra ilk yarışına 5 Eylül'de ev sahipliği yapacak.

Bu yarışı Monza (12 Eylül), Sochi (26 Eylül), Singapur (3 Ekim), Suzuka (10 Ekim), Amerika Birleşik Devletleri GP (24 Ekim) ve Meksika (31 Ekim) takip edecek.

14 Kasım'daki Brezilya Grand Prix'si Interlagos'ta yapılacak fakat Sao Paulo'daki pist de F1'le yapılacak anlaşmanın sonuçlanmasını bekliyor.

Brezilya'nın ardından takımlar 28 Kasım'da Suudi Arabistan'daki yeni Cidde Pisti'ne gidecek ve sezon 5 Aralık'ta yapılacak Abu Dabi GP ile sona erecek.

Formula 1 CEO'su Chase Carey, pandemiye rağmen gelecek yıl çoğu yarışın seyircili şekilde yapılmasını planladıklarını belirtti.

2021 F1 geçici takvimi:

21 Mart Avustralya Avustralya GP Melbourne
28 Mart Bahreyn Bahreyn GP Sakhir
11 Nisan
 Çin Çin GP Şanghay
25 Nisan Açıklanmadı Açıklanmadı
9 Mayıs ispanya İspanya GP * Barcelona
23 Mayıs Monako Monako GP Monako
6 Haziran Azerbaycan Azerbaycan GP Bakü
13 Haziran Kanada Kanada GP Montreal
27 Haziran Fransa Fransa GP Paul Ricard
4 Temmuz Avusturya Avusturya GP Spielberg
18 Temmuz Birleşik Krallık Britanya GP Silverstone
1 Ağustos Macaristan Macaristan GP Budapeşte
29 Ağustos Belçika Belçika GP Spa-Francorchamps
5 Eylül
 Hollanda Hollanda GP Zandvoort
12 Eylül İtalya İtalya GP Monza
26 Eylül Rusya Federasyonu Rusya GP Sochi
3 Ekim
 Singapur Singapur GP Singapur
10 Ekim Japonya Japonya GP Suzuka
24 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri GP Austin
31 Ekim Meksika Meksika GP Meksika
14 Kasım Brezilya Brezilya GP* São Paulo
28 Kasım
 Suudi Arabistan Suudi Arabistan GP Cidde
5 Aralık Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi GP Abu Dabi

* Sözleşmenin onaylanması gerekiyor.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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