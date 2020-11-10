2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

Beklendiği gibi, Vietnam Grand Prix'si takvimden çıkarıldı ve şu anda Çin ile İspanya Grand Prix'leri arasında bir boşluk ortaya çıktı.

Ancak F1, bu tarihe bir yarış koymak istiyor ve bu yüzden 25 Nisan tarihi "Açıklanacak" şeklinde bırakıldı.

Sezon 21 Mart'ta Melbourne'de başlayacak ve bir hafta sonra Bahreyn GP yapılacak. Ardından takımlar 11 Nisan'da Çin'e gidecekler.

25 Nisan'da henüz açıklanmayan bir ülkeye gidilecek. 9 Mayıs'ta ise İspanya GP yapılacak. Şimdilik İspanya GP de F1'le yapılan yeni kontrat görüşmelerinin sonuçlanması için bekliyor.

İspanya GP'den sonra takımlar sırasıyla Monako (23 Mayıs), Bakü (6Haziran), Montreal (13 Haziran), Paul Ricard (27 Haziran), Red Bull Ring (4 Temmuz), Silverstone (18 Temmuz) ve Hungaroring'e (1 Ağustos) gidecekler.

Ağustos ayının çoğu yaz tatiliyle geçecek. Spa-Francorchamps (29 Ağustos) ile yarışlar tekrar başlayacak ve sonrasında geleneksel şekilde İtalya GP değil, Hollanda GP yapılacak. Zandvoort, uzun yıllar sonra ilk yarışına 5 Eylül'de ev sahipliği yapacak.

Bu yarışı Monza (12 Eylül), Sochi (26 Eylül), Singapur (3 Ekim), Suzuka (10 Ekim), Amerika Birleşik Devletleri GP (24 Ekim) ve Meksika (31 Ekim) takip edecek.

14 Kasım'daki Brezilya Grand Prix'si Interlagos'ta yapılacak fakat Sao Paulo'daki pist de F1'le yapılacak anlaşmanın sonuçlanmasını bekliyor.

Brezilya'nın ardından takımlar 28 Kasım'da Suudi Arabistan'daki yeni Cidde Pisti'ne gidecek ve sezon 5 Aralık'ta yapılacak Abu Dabi GP ile sona erecek.

Formula 1 CEO'su Chase Carey, pandemiye rağmen gelecek yıl çoğu yarışın seyircili şekilde yapılmasını planladıklarını belirtti.

2021 F1 geçici takvimi:

21 Mart Avustralya GP Melbourne 28 Mart Bahreyn GP Sakhir 11 Nisan

Çin GP Şanghay 25 Nisan Açıklanmadı Açıklanmadı 9 Mayıs İspanya GP * Barcelona 23 Mayıs Monako GP Monako 6 Haziran Azerbaycan GP Bakü 13 Haziran Kanada GP Montreal 27 Haziran Fransa GP Paul Ricard 4 Temmuz Avusturya GP Spielberg 18 Temmuz Britanya GP Silverstone 1 Ağustos Macaristan GP Budapeşte 29 Ağustos Belçika GP Spa-Francorchamps 5 Eylül

Hollanda GP Zandvoort 12 Eylül İtalya GP Monza 26 Eylül Rusya GP Sochi 3 Ekim

Singapur GP Singapur 10 Ekim Japonya GP Suzuka 24 Ekim Amerika Birleşik Devletleri GP Austin 31 Ekim Meksika GP Meksika 14 Kasım Brezilya GP* São Paulo 28 Kasım

Suudi Arabistan GP Cidde 5 Aralık Abu Dhabi GP Abu Dabi

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