2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!
Formula 1 yönetimi, 2021 taslak takvimini bugün itibariyle açıklarken, Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Vietnam yeni takvimde yer almadı.
Beklendiği gibi, Vietnam Grand Prix'si takvimden çıkarıldı ve şu anda Çin ile İspanya Grand Prix'leri arasında bir boşluk ortaya çıktı.
Ancak F1, bu tarihe bir yarış koymak istiyor ve bu yüzden 25 Nisan tarihi "Açıklanacak" şeklinde bırakıldı.
Sezon 21 Mart'ta Melbourne'de başlayacak ve bir hafta sonra Bahreyn GP yapılacak. Ardından takımlar 11 Nisan'da Çin'e gidecekler.
25 Nisan'da henüz açıklanmayan bir ülkeye gidilecek. 9 Mayıs'ta ise İspanya GP yapılacak. Şimdilik İspanya GP de F1'le yapılan yeni kontrat görüşmelerinin sonuçlanması için bekliyor.
İspanya GP'den sonra takımlar sırasıyla Monako (23 Mayıs), Bakü (6Haziran), Montreal (13 Haziran), Paul Ricard (27 Haziran), Red Bull Ring (4 Temmuz), Silverstone (18 Temmuz) ve Hungaroring'e (1 Ağustos) gidecekler.
Ağustos ayının çoğu yaz tatiliyle geçecek. Spa-Francorchamps (29 Ağustos) ile yarışlar tekrar başlayacak ve sonrasında geleneksel şekilde İtalya GP değil, Hollanda GP yapılacak. Zandvoort, uzun yıllar sonra ilk yarışına 5 Eylül'de ev sahipliği yapacak.
Bu yarışı Monza (12 Eylül), Sochi (26 Eylül), Singapur (3 Ekim), Suzuka (10 Ekim), Amerika Birleşik Devletleri GP (24 Ekim) ve Meksika (31 Ekim) takip edecek.
14 Kasım'daki Brezilya Grand Prix'si Interlagos'ta yapılacak fakat Sao Paulo'daki pist de F1'le yapılacak anlaşmanın sonuçlanmasını bekliyor.
Brezilya'nın ardından takımlar 28 Kasım'da Suudi Arabistan'daki yeni Cidde Pisti'ne gidecek ve sezon 5 Aralık'ta yapılacak Abu Dabi GP ile sona erecek.
Formula 1 CEO'su Chase Carey, pandemiye rağmen gelecek yıl çoğu yarışın seyircili şekilde yapılmasını planladıklarını belirtti.
2021 F1 geçici takvimi:
|21 Mart
|Avustralya GP
|Melbourne
|28 Mart
|Bahreyn GP
|Sakhir
|11 Nisan
|Çin GP
|Şanghay
|25 Nisan
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|9 Mayıs
|İspanya GP *
|Barcelona
|23 Mayıs
|Monako GP
|Monako
|6 Haziran
|Azerbaycan GP
|Bakü
|13 Haziran
|Kanada GP
|Montreal
|27 Haziran
|Fransa GP
|Paul Ricard
|4 Temmuz
|Avusturya GP
|Spielberg
|18 Temmuz
|Britanya GP
|Silverstone
|1 Ağustos
|Macaristan GP
|Budapeşte
|29 Ağustos
|Belçika GP
|Spa-Francorchamps
|5 Eylül
|Hollanda GP
|Zandvoort
|12 Eylül
|İtalya GP
|Monza
|26 Eylül
|Rusya GP
|Sochi
|3 Ekim
|Singapur GP
|Singapur
|10 Ekim
|Japonya GP
|Suzuka
|24 Ekim
|Amerika Birleşik Devletleri GP
|Austin
|31 Ekim
|Meksika GP
|Meksika
|14 Kasım
|Brezilya GP*
|São Paulo
|28 Kasım
|Suudi Arabistan GP
|Cidde
|5 Aralık
|Abu Dhabi GP
|Abu Dabi
* Sözleşmenin onaylanması gerekiyor.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül