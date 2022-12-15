İngiliz basınına göre Horner, Ferrari'nin teklifini geri çevirdi
Daily Mail, Christian Horner'ın Ferrari'den teklif aldığını ancak bunu kabul etmediğini iddia etti.
Mattia Binotto'nun Ferrari takım patronluğu görevinden ayrılmasının ardından uzun süre yerine kimin geçeceği tartışıldı.
Koltuk için ana aday en başından beri Frederic Vasseur'dü ve taraflar resmi anlaşmayı geçtiğimiz günlerde imzaladılar.
Vasseur artık takımın yen patronu olacak ve görevine 9 Ocak itibariyle resmen başlayacak. Fakat İngiliz basını bugün çarpıcı bir iddia ortaya attı.
İddiaya göre Ferrari, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın kapısını çaldı ve kendisini takıma gelmeye ikna etmeye çalıştı.
Daily Mail'in özel haberinde CEO Benedetto Vigna'nın Vasseur'ü istemesine rağmen, Ferrari'nin Horner'la muhtemelen John Elkann'ın talebi doğrultusunda görüştüğü belirtildi.
Sonuç olarak Horner, İtalyan ekibin teklifini kabul etmedi ve 2005'ten bu yana çalıştığı Red Bull'da devam etme kararı aldı.
Mail'e konuşan bir kaynak, "Ferrari'de çok fazla siyaset ve çok fazla ego var. Birisi başarılı olmaya başlayınca, başka biri onu aşağı çekiyor." dedi.
Kaynağa göre Horner da tam olarak bu sebepten ötürü Ferrari'ye geçmeme kararı aldı.
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