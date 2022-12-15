Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Avustralya, 2037'ye kadar F1 takviminde kalacak, 2024 sezonu Suudi Arabistan'da başlayacak Sonraki / Resmi: Ferrari ve Schumacher'in yolları ayrıldı!
Formula 1 Haberler

İngiliz basınına göre Horner, Ferrari'nin teklifini geri çevirdi

Daily Mail, Christian Horner'ın Ferrari'den teklif aldığını ancak bunu kabul etmediğini iddia etti.

Ekleyen:
, Editör
İngiliz basınına göre Horner, Ferrari'nin teklifini geri çevirdi
Haberi dinle

Mattia Binotto'nun Ferrari takım patronluğu görevinden ayrılmasının ardından uzun süre yerine kimin geçeceği tartışıldı.

Koltuk için ana aday en başından beri Frederic Vasseur'dü ve taraflar resmi anlaşmayı geçtiğimiz günlerde imzaladılar.

Vasseur artık takımın yen patronu olacak ve görevine 9 Ocak itibariyle resmen başlayacak. Fakat İngiliz basını bugün çarpıcı bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre Ferrari, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın kapısını çaldı ve kendisini takıma gelmeye ikna etmeye çalıştı.

Daily Mail'in özel haberinde CEO Benedetto Vigna'nın Vasseur'ü istemesine rağmen, Ferrari'nin Horner'la muhtemelen John Elkann'ın talebi doğrultusunda görüştüğü belirtildi.

Sonuç olarak Horner, İtalyan ekibin teklifini kabul etmedi ve 2005'ten bu yana çalıştığı Red Bull'da devam etme kararı aldı.

Mail'e konuşan bir kaynak, "Ferrari'de çok fazla siyaset ve çok fazla ego var. Birisi başarılı olmaya başlayınca, başka biri onu aşağı çekiyor." dedi.

Kaynağa göre Horner da tam olarak bu sebepten ötürü Ferrari'ye geçmeme kararı aldı.

paylaşım
yorumlar
Avustralya, 2037'ye kadar F1 takviminde kalacak, 2024 sezonu Suudi Arabistan'da başlayacak
Önceki haber

Avustralya, 2037'ye kadar F1 takviminde kalacak, 2024 sezonu Suudi Arabistan'da başlayacak
Sonraki haber

Resmi: Ferrari ve Schumacher'in yolları ayrıldı!

Resmi: Ferrari ve Schumacher'in yolları ayrıldı!
Daha fazlası
Ezel Tan
2023'te hangi yarış hangi saatte başlayacak?
Formula 1

2023'te hangi yarış hangi saatte başlayacak?

Rosberg: "Verstappen, yakında en iyi beş pilottan birisi haline gelecek"
Formula 1

Rosberg: "Verstappen, yakında en iyi beş pilottan birisi haline gelecek"

Ralf: "Williams hissedarları, Capito'ya yeterli süre tanımadı"
Formula 1

Ralf: "Williams hissedarları, Capito'ya yeterli süre tanımadı"

Son Haberler

2023'te hangi yarış hangi saatte başlayacak?
Formula 1 Formula 1

2023'te hangi yarış hangi saatte başlayacak?

2023 Formula 1 takviminde yer alan yarışların hangi saatte başlayacağını sizler için derledik.

Valensiya Formula E testi 3. gün: Medya gününde gerçekleştirilen ekstra seansta Nato lider
Formula E Formula E

Valensiya Formula E testi 3. gün: Medya gününde gerçekleştirilen ekstra seansta Nato lider

Perşembe günü gerçekleştirilen ve normalde programda olmayan ekstra 1 saatlik test seansında en hızlı derece Norman Nato'dan geldi.

Rossi: "Ocon ve Gasly sorun yaşarsa kaybeden takım değil kendileri olacak"
Formula 1 Formula 1

Rossi: "Ocon ve Gasly sorun yaşarsa kaybeden takım değil kendileri olacak"

Alpine CEO'su Laurent Rossi, Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin olgun davranmasını bekliyor ve aksi takdirde bu ikilinin insanlar tarafından "kaybeden" olarak yaftalanacağını düşünüyor.

Rosberg: "Verstappen, yakında en iyi beş pilottan birisi haline gelecek"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Verstappen, yakında en iyi beş pilottan birisi haline gelecek"

Nico Rosberg, Max Verstappen'in adının Ayrton Senna, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton ile anılmasının zaman meselesi olduğu görüşünde.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.