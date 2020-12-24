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Formula 1 / Son dakika

Avustralya, 2021 F1 yarışı alternatif bir tarih mi arıyor?

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Avustralya, 2021 F1 yarışı alternatif bir tarih mi arıyor?
Ekleyen:
, Editör

Son çıkan haberlere göre Avustralya GP organizatörleri, COVID-19'la ilgili mevcut durum nedeniyle yarış için alternatif bir tarih bakıyor.

COVID-19'un etkilediği 2020 sezonunun ardından Formula 1, gelecek yıl için 23 yarışlık bir takvim hazırlamıştı.

Yarışın 18-21 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyordu ancak geçen yılki  yarışın son anda iptal edilmesinden ötürü bu yılki yarışla ilgili de endişeler bulunuyor.

Geçen yılki yarış, cumartesi günkü antrenman turlarından hemen önce iptal edilmişti ve sonrasında sezon Temmuz ayına kadar başlamadı.

Michael Schmidt imzalı habere göre Avustralya GP organizatörleri, 2021'dki yarış için alternatif bir tarih arıyor ve bundan ötürü sezon Bahreyn'de başlayabilir.

Söylentilere göre Melbourne'deki yarışın organizatörleri, hükümetin yarışı iptal etme riskinden kaçınmak istiyor. Çünkü olası bir iptal halinde, geçici pistin inşası için harcanan para çöpe gitmiş olacak.

Şu anda Avustralya'ya gelen herkesin 14 gün süreyle karantinada kalması gerekiyor, ki bu durum Formula 1 için uygun değil.

Kış testleri 4 Mart'ta sona erecek ve sonrasında personelin fabrikaya dönmesi gerekiyor. Yani 14 günlük bir karantina olursa, program çok sıkı olacak.

Tüm bu zorluklardan kaçınmak amacıyla Avustralya, sezonun ilerleyen kısmında yer almak istiyor ve ilk yarış Bahreyn'de yapılabilir.

 

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Editör Kemal Şengül

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