Webber: "Ricciardo 2020'de Renault'yu taşıdı"

Ricciardo Red Bull’u bırakmaya karar verdikten sonra 2019 sezonu için Renault’ya geçti ve ilk sezonu zorlu geçmiş olsa da Enstone merkezli takımla 2. senesinde başarılı bir sezon tamamladı.

Avustralyalı pilot 119 puanla sürücüler şampiyonası alırken 2 adet de podyum yakaladı, önceki sezon ise 21 yarış olmasına rağmen sadece 54 puan toplayabilen Ricciardo; sürücüler şampiyonasında 9. sırada kalmıştı.

Şimdi Ricciardo yeni bir meydan okuma için McLaren’a geçerken Webber, Ricciardo’dan çok etkilendiğini ve Formula 1’in onun gibi gridin en önüyle mücadele edebilecek pilotlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

SpeedCafe’ye konuşan Webber: “Bence bu sene inanılmaz sürdü.”

“Aslında bu sene Daniel’la şu ana kadar geçirdiğim en çok zamanı geçirdim ve bu seneden zevk almasını görmek çok güzeldi.”

“Daha az baskı altında olmasından değil, takımda daha değerli hissetmesinden ve bence gelecek sene McLaren’da da aynı duyguları hissedecek. Red Bull’la ayrı düşmelerinin sebeplerinden biri de buydu.”

“Bence Renault’da vaat ettiği şeyi yaptı ve o, böyle birisi.”

“Mutluluk yayan bir karakter, Enstone’da modları yükseltti, gerçekten iyi bir iş çıkardılar; bu sene takımı onun taşıdığını söyleyebiliriz, çok az hata yaptı ve McLaren’a giderken bunları yanında götürecek.”

“O yüzden bence Daniel halen çok değerli bir yatırım, bunu biliyoruz; ve spor için de iyi.”

2020’deki hamlelerinden sonra Ricciardo da kendinden beklenen şekilde, kendisini “2020 yılın sürücüsü” ilan etti.

“In the Fast Lane” podcastine konuşan Ricciardo: “Bence o kadar bariz değil.”

“Çünkü bu sene birçok insan performansını yükseltti”

“Yani tabii ki zirvede Bay İstikrar Lewis Hamilton var. O yüzden orada olacak, 1 veya 2 fark etmez ama orada olacağı kesin.”

“Sonra Red Bull’a indiğinizde Max da her zaman orada. Yani o da aday.”

“Charles’ın da bu sene o Ferrari’yle yaptıkları... ama bir daha düşündüğümde Charles’ın daha fazla hata yaptığını düşünüyorum, o yüzden onu oraya koymazdım.”

“Evet, muhtemelen kendim! O kadar şeyden sonra... Kendinizi seçmemek zor ama kendinizi seçmek de zor çünkü adi birisiymişsiniz gibi bir izlenim bırakıyor.”

“Şöyle diyelim: kendimi, Max’ı ve Lewis’i ilk 3’e koyardım. Ama burun farkıyla öne kendimi geçirirdim!”