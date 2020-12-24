Sainz'ın beklentilerin üstüne çıkmasını McLaren'ın sunduğu "sağlıklı ortam" sağladı

2021 sezonu için Ferrari ile anlaşan Carlos Sainz, McLaren'la son yarışına Abu Dhabi'de çıktı ve takımının şampiyona üçüncüsü olmasına yardım etti.

Sainz, McLaren ile geçirdiği süre boyunca iki podyum aldı ve bu yılki İtalya Grand Prix'sini kazanmaya da çok yaklaştı.

Özellikle geçen yılki performansı Ferrari'yi, onunla çok yıllık bir anlaşma imzalamaya teşvik etti.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Sainz'i son iki sezonda yaptığı olağanüstü iş için övdü ve İspanyol pilotun son iki yıllık süreçte beklentilerinin üstüne çıktığını söyledi: "Bir sürücüye sadece bir yarış arabasında değil, aynı zamanda gerçekten iyi bir ortam verdiğinizde, onlardan en iyi şekilde faydalanırsınız."

"Bence bu, garajdaki Andreas [Seidl] ve benim oldukça iyi olduğumuz bir konu. O gerçekten mükemmel. Sıralamala turlarında çok hızlıydı. Çok sert bir yarışçı."

"Son iki yılda harika bir iş çıkardı. Beklentilerimizi üstünde olduğunu söyleyebilirim."

Sainz daha önce hem Toro Rosso hem de Renault'daki tek yıllık kontratlara sahip olduğu için zorluklar yaşamıştı.

İspanyol pilot, McLaren'in ilk günden itibaren kendisine verdiği desteğin, en iyi performansını göstermeye yardımcı olduğunu söyledi ve ekledi: "Yönetimin verdiği tüm desteiği ve bunun bir sürücü üzerindeki etkisini küçümseyemem."

"Ayrıca iki yıl boyunca bu güvenceye sahip olmak... Bir seansın tüm kariyerimi değiştireceğini düşünmedim. Baskının arttığını hiç hissetmedim. Hiçbir zaman sonuçları bir araya getirip karşılaştırma ihtiyacı hissetmedim."

"Bu, iyi bir takım ruhunun, iyi bir takım oluşturmanın ve sağlıklı bir ortamın bir sporcu için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

2019 Avustralya Grand Prix'si sıralama turlarının ardından Sainz'in dağılan güvenini kazanmasını nasıl sağladığına dair bir hikayeyi anlatan Brown: "Sıralama turlarından sonra peşinden gidip harika bir tur attığını ama şanssız olduğunu söyledim. Sanırım o an çıkan Kubica'nın lastiğiydi."

"Hemen içeri girdim ve 'adamım, harikasın, orada ne olduğunu hepimiz biliyoruz' dedim. Bana o sırada bunu gerçekten takdir ettiğini, aslında kimsenin gelip ona bunu söylemediğini söyledi."

“Son derece kararlı bir kişiydi ancak sporcuların ruhlarını anlamalı, onların nasıl motive olduğunu anlamanız gerektiğini düşünüyorum."

"Bence McLaren olarak yarattığımız şey bir aile ortamı ve bu yüzden birbirimize uyum sağlıyoruz. Sanırım Carlos’un da o ailede olduğuna dair inancını artırmaya yardımcı olduk. "

Brown’ın Avustralya’daki desteğini hatırlayan Sainz: "Bütün hafta sonu çok hızlıydım, araçta çok rahattım ama aniden Q1 sonundaki trafiğe takıldım. Bu da beni inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğrattı."

"Ama sıralama turu bittiğinde aracı iyi şekilde sürdüğümü biliyordum. Sadece beni neşelendirmek ve bugünün bir de yarını olduğunu hissetmek için patronlardan ve diğerlerinden birkaç güzel söz duymaya ihtiyacım vardı."

"Bu, bir ekip ruhunun nasıl çalıştığına ve bir ekibin yönetim tarafından nasıl yönetilmesi gerektiğine dair iyi bir örnekti."