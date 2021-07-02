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Formula 1 / Avusturya GP Antrenman raporu

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun dokuzuncu yarışı olan Avusturya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

İkinci antrenman seansı yağmur tehdidi altında başlarken, hava sıcaklığı sabahki seansla hemen hemen aynıydı.

Sürücüler tıpkı ilk antrenman seansında olduğu gibi ikinci antrenman seansında da belli bir süre Silverstone'dan itibaren kullanılmaya başlanacak olan yeni Pirelli lastiklerini test ettiler.

Seans içerisinde kaza yapan bir isim yoktu. Pistin çeşitli noktalarda frenajlarda pist dışına taşan veya lastiklerini kilitleyen isimler vardı. Özellikle Charles Leclerc bir noktada aracının kontrolünü kaybetti ve pist dışına taştı ancak spin atmadan yola devam etti. 

Ayrıca Hamilton da son 15 dakikaya girerken lastiklerini kilitledi ve pist dışına çıktı. Fakat bir yere çarpmadan yoluna devam etti.

Ayrıca seansın son anlarında McLaren pilotu Lando Norris de küçük bir spin attı ve lastiklerine hasar verdi. Ancak aracı bir yere çarpmadan yoluna devam etmeyi başardı.

Seans ilk beş dakikası geride kalırken Red Bull pilotu Max Verstappen prototip lastikleriyle 1:05.773 yaptı ve zaman tablosunda liderliğe yükseldi. Daha sonra Hollandalı pilot bu dereceyi 1:05.709'a çekti.

Valtteri Bottas orta lastikle 1:05.602 yapıp Hollandalı pilotu geride bırakan ilk isim oldu. Dakikalar sonra Max Verstappen aynı lastiklerle 1:05.239 yaptı ve liderliği tekrar Mercedes pilotundan aldı. Ancak son 30 dakikaya girerken yumuşak lastikle 1:04.712 yapan Bottas, zaman tablosunun en tepesine yükseldi.

Ardından Lewis Hamilton ve Max Verstappen de en hızlı tur denemesi yaptı. Hamilton en hızlı denemesinde 1:04.523 yaptı ve Bottas'tan liderliği aldı. İlk sektörde trafiğe takılan Verstappen ise iki Mercedes sürücüsünün de ardında kaldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son 21-22 dakikalık bölümde hafif yağmur vardı ve sürücüler genel olarak uzun sürüşler yapmaya odaklandılar. Bu yüzden de derecelerde herhangi bir gelişim olmadı.

Böylelikle Hamilton 1:04.523'lük turuyla cuma gününü zirvede tamamlamış oldu. Hamilton'ın geçen haftaki sıralama turlarında attığı en hızlı tur 1:04.067 olmuştu. Pole derecesi ise 1:03.841'di.

Mercedes pilotu Bottas, tüm lastik hamurlarında istikrarlı şekilde hızlıydı ancak yumuşak lastikle Hamilton'dan 0.189 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu. Ancak bu, Mercedes'in seansı 1-2 tamamlaması için yeterliydi.

Verstappen, seansın ilk bölümünde iyi turlar atsa da, yumuşak lastiklere geçilmesinin ardından derecesini yeterince geliştiremedi ve trafikle de beraber 1:04.740'la üçüncü oldu. Hollandalı pilot, Hamilton'dan 0.217 saniye yavaş kalırken, Bottas'ın turundan 0.028 saniye yavaştı.

Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel, sürpriz şekilde antrenman turlarında ilk beşe girdiler. Stroll, en hızlı turunda Hamilton'dan 0.616 saniye yavaş kalıp dördüncü olurken, Vettel de Stroll'ün 0.129 saniye gerisinde beşinci oldu. İngiliz ekip böylelikle cumartesi günü öncesinde umut verici bir seans geçirmiş oldu.

AlphaTauri pilotları yine ilk onda yer aldılar. İlk seansta takım arkadaşı Pierre Gasly'i geçen Yuki Tsunoda, ikinci seansta da Fransız pilotu geride bıraktı ve liderin 0.833 saniye gerisinde altıncı oldu. Gasly ise Tsunoda'nın sadece 0.023 saniye gerisinde kaldı ve yedinci oldu.

İlk seansta aracını Guanyu Zhou'ya bırakan Fernando Alonso, ikinci seansta aksiyona geri döndü ancak epey şanssızdı. İspanyol pilot neredeyse tüm en hızlı turlarında trafiğe takıldı ve temiz bir tur çıkarmakta zorlandı. Sonuç olarak da seansı 1:05.393'lük turuyla sekizinci bitirdi. Bu tur liderden 0.870 saniye daha yavaştı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lando Norris, McLaren MCL35M

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İlk onu McLaren pilotu Lando Norris ve Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi tamamladı. McLaren, bu yıl çoğu zaman olduğu gibi yine cuma günü ilk ona girmekte zorlandı. Norris bunu başarsa da Daniel Ricciardo 1:05.698 yaptı ve Norris'in 0.232 saniye ardında ancak 15. olabildi.

Red Bull pilotu Sergio Perez yine temiz bir tur çıkarmakta zorlandı ve Verstappen'in epey ardında kaldı. Meksikalı pilot, en hızlı turunda 1:05.516 yaptı ve Verstappen'in 0.7 saniye ardında 11. oldu.

Ferrari pilotları, ilk seansın aksine ikinci seansta biraz daha yavaş kaldılar. Carlos Sainz 1:05.620'lik turuyla 13. olurken, Charles Leclerc 1:05.708 yaptı ve yakın gridde 16. oldu.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen en hızlı turunun silinmesinin ardından, orta lastikle attığı 1:05.624'lük turuyla  14. sırada yer aldı.

Son dört sırada Williams ve Haas pilotları yer aldı. George Russell seansı 17. bitirirken, Mick Schumacher iki Williams'ın arasına girerek 18. oldu. Son iki sırada ise Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin yer aldı.

En hızlı turunu orta lastikle atan Raikkonen hariç tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.

Avusturya'da üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 13:00'te yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 31 1'04.523  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 34 1'04.712 0.189
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 35 1'04.740 0.217
4 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 33 1'05.139 0.616
5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 37 1'05.268 0.745
6 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 37 1'05.356 0.833
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 38 1'05.379 0.856
8 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 34 1'05.393 0.870
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 34 1'05.466 0.943
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 32 1'05.511 0.988
11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 39 1'05.516 0.993
12 France Esteban Ocon Alpine Renault 36 1'05.527 1.004
13 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 37 1'05.620 1.097
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 33 1'05.624 1.101
15 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 32 1'05.698 1.175
16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 33 1'05.708 1.185
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 36 1'05.819 1.296
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 35 1'05.911 1.388
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 38 1'06.014 1.491
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 35 1'06.173 1.650
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