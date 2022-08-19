F1 2022'deki teknik gelişim, neden sadece sidepod ve dalgalanma odaklı değil?

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Gelin şimdiye kadar gördüğümüz, diğer takımların radarına girmiş olabilecek veya diğer takımların aerodinamik güncellemelerinde yer alabilecek daha ilginç çözümlerden bazılarına bir göz atalım.

Red Bull Racing RB18 kiriş kanat kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

2022 kuralları, takımların 2013'ten bu yana ilk kez bir kiriş kanadı düzenlemesi kullanmasına izin veriyor. Tasarımcıların hem yapısal hem de aerodinamik amaçlar için bunları değerlendiriyorlar. Tasarımcılar, neredeyse daha büyük bir yüzey olarak çalışmak için seri olarak yerleştirilmiş iki kiriş kanatla bekleneni yaptılar.

Ancak Red Bull bu geleneğin dışına çıkarak bu iki parçayı üst üste yerleştirdi ve neredeyse birbirinden bağımsız çalışır hale getirdi. Tasarım, ilk yarıştan sonra hızlı bir şekilde optimize edildi ve en alttaki parçanın geometrisi, gereksinimlere daha iyi uyacak şekilde değiştirildi.

Daha sonra ise Red Bull'un mümkün olan en düşük yere basma gücünü elde etmek ve sürüklenmeyi azaltmak için Bakü'de en üstteki parçayı kaldırdığını gördük. Takım, az tatilinden önceki son yarış Macaristan GP'de ise maksimum yere basma gücü için geleneksel tasarıma geri döndü.

Red Bull, kiriş kanatta bu tarz çalışma yapan tek takım değildi. Alpine, Azerbaycan GP hafta sonunda Red Bull'un ikinci yarıştan beri kullandığı çözüme benzer bir tasarıma geçiş yaptı.

Mercedes W13 ön kanat kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Ön kanat tasarımları, FIA sürekli olarak hava akımını dışarı doğru yönlendirme kabiliyetini azaltmanın yollarını aradığı için son birkaç yılda büyük ölçüde kısıtlandı. Bu sezon çok daha sınırlandırıcı kuralların getirilmesine rağmen, tasarımcılar hâlâ bu kısıtlamayı aşmanın yollarını arıyorlar.

Şu ana kadar gördüğümüz en aşırı örnek Mercedes'in yaklaşımı oldu. Takım, ön kanat planyalarının dış kısımlarını mümkün olduğu kadar ileri bir noktaya taşıyarak kenar plakasına alt kısımdan bağladı.

Bu tarz tasarımı ilk olarak Miami GP'de kullanan Mercedes, Britanya GP hafta sonunda kenar plakası üzerinde yer alan kanatçığın pozisyonunu değiştirdi ve o bölgedeki çeşitli akış yapılarının birbirleriyle istenen şekilde etkileşime girmesi için daha aşağıda bir noktaya aldı.

Aston Martin AMR22 radikal arka kanat tasarımı Fotoğraf: Giorgio Piola

Aracın arka kısmında, yeni arka kanat tasarımı konusunda oldukça farklı çözümler gördük. Hem ana planyanın tasarımı, hem de planyalarla kenar plakasına geçiş noktasında takımların çözümlerinde ayrışmalar oldu.

Aston Martin, Macaristan GP hafta sonunda getirdiği kenar plakasının ana planyaya bağlanan kısmı eski tarz tasarıma benzeyen arka kanadıyla çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Bu tasarım, artık kenar plakasıyla daha dışarıda bir noktada kesiştiği göz önüne alındığında, yalnızca ana planyanın açıklığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kenar bölgesinde oluşacak girdabın şeklini ve yönünü de değiştiriyor.

Bu tasarımın genel hedefi her ne kadar yere basma gücünü arttırmak olsa da, bunu yaparken kurallarda belirtilen boyutlara uyması ve aynı zamanda verimli olması gerekiyordu.

Red Bull Racing RB18 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

2022 araçlarında taban tasarımı inanılmaz derecede önemli bir yere sahip. Red Bull, özellikle de tabanın alt kısmındaki detaylar söz konusu olduğunda, griddeki en karmaşık tasarımlardan birisine sahip. Diğer takımlar, özellikle revize edilmiş tekne kuyruğu bölümü [3] ve kıvrımlı gövde [1 ve 2] konusunda onların ayak izlerini takip ettiler.

Bununla birlikte, tabanın alt tarafında "Buz Pateni" olarak adlandırılan ve kenar kanat görevi gören başka bir çözüm [4] daha var.

Kurallarda altı tane kullanılmasına izin verilen destek braketleriyle birlikte kullanılan metal parça tabana bağlanıyor. Buz pateni adı verilen bu parça daha sonra yapı tarafından yönlendirilen hava akımı ile sadece aerodinamik destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda zeminin bu bölümünün zarar görmesinden korkmadan pistin yüzeyine daha yakın çalışmasına olanak sağlıyor.

Hem Ferrari hem de Alpine, o zamandan beri buz pateni adı verilen çözümünü kendi araçlarına uyarladılar. Bu, Red Bull'un anlaması ve uygulaması nispeten kolay olan performans arttırıcı bir çözüm bulduğunu düşündürdü.

Mercedes W13 süspansiyon detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Britanya Grand Prix'sinde tanıtılan güncelleme paketinin bir parçası olarak Mercedes, ön süspansiyon kollarının etrafında, bazı ilginç düzeltici operasyonlar yaptı ve W13'ün gövdesine yakın bölümde hava akışını iyileştirmeye yardımcı olmak için şasinin hacmini artırdı.

Bu, takımın tercih ettiği sidepod çözümü göz önüne alındığında, hava akımını yönlendirme hedefleriyle uyumlu görünüyor. Bu değişikliğin iyi çalışması için şasi kenarlarında yer alan kanatlarda, taban geometrisinde ve taban çitlerinde de değişiklik yapıldı.

Tasarımcılar ayrıca süspansiyon kaplamalarını uzatarak tüm bölgenin daha büyük bir akış düzenleyici gibi davranmasını sağladı.