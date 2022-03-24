Sainz: "Sorunları çözdüğümde çok hızlı olacağım"

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Carlos Sainz, araca adapte olmakta zorlandığı Bahreyn GP'de Max Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla ikinci olmuş ve takımına dubleyi getirmişti.

İspanyol pilot adına epey zorlu bir hafta sonuydu ve Sainz, ikinci olsa bile pek mutlu değildi.

Suudi Arabistan GP öncesi konuşan Sainz'a, yaşadığı sorunlar soruldu.

Sainz, şöyle yanıt verdi: "Yaşadığım sorunlar, basına açıklamak için fazla spesifik ve teknik."

"Fakat araçla ilgili hissiyatımı artırmak, maksimumu elde etmek için her virajda tam olarak ne yapacağımı bilmek ve sonrasında aracı biraz daha kendi zevklerime göre ayarlamak gibi yapılacak bazı işler var. Böylelikle 2021'in ikinci yarısında yaptığım gibi onunla daha rahat olabilirim. Bunu en kısa sürede yapmaya çalışacağım."

"Dediğim gibi, çok teknik şeyler. Benim bile hâlâ anlamadığım şeyler var. Yani ayrıntılara girmeye değmez. Bahreyn'de ikinci olmayı başardım, istediğim araca sahip olduğum zaman iyi turlar çıkaracağıma eminim."

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sonrasında Suudi Arabistan'la ilgili şöyle dedi: "Geçen yıl burada gerçekten hızlıydım. Arabistan'a çok iyi bir seriyle gelmiştim ve yılı güçlü şekilde bitirmiştim. Bu, hissiyat ve performans anlamında geçen yıla kıyasla bu yıl nerede olduğumu karşılaştırma fırsatı verecek."

"2021'de çok hızlıydım ve 100 gün sonra aynı pistte bu kez 2022 aracını süreceğim. Aracın bana nasıl bir hissiyat verdiğini, duvarlara ne kadar yakın olduğumu ve bana ne kadar güven verdiğini görmek ilginç olacak."

Son haftalarda Ferrari motoru hakkında çok fazla pozitif yorum var ve hatta İtalyan ekibin ilk yarışta düşük motor modu kullandığı bile söyleniyor.

Sainz, motorla ilgili şöyle dedi: "Süper ötesi değil ama iyi bir motor. Red Bull bizden daha yüksek düzlük hızına sahipti fakat kimse Honda motoru hakkında konuşmuyor. Sadece Ferrari hakkında değil, başkaları hakkında da konuşmamız gerekiyor."

"Bana göre çok yakınlar. Hatta daha fazla yere basma gücü kullandığını ve bu nedenle düzlüklerde daha yavaş olduğunu kabul eden Mercedes bile öyle. Bu yılki motorlar dondurulmuş durumda ve sanırım hepimiz motorların eşit olduğu bir noktaya geldik."

Dayanıklılık sorulduğunda Sainz, "Şu anda dayanıklılık konusunda gayet rahatız." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images