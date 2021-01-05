Aston Martin: "Vettel'e ihtiyaç duyduğu ortamı vereceğiz"

Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği altı yılın ardından 2021 yılı için Aston Martin adını alan Racing Point'e katıldı.

1 Ocak itibariyle Vettel'in Aston Martin anlaşması başladı.

Vettel, kendisi adına son derece zor geçen 2020 yılında sadece bir podyum aldı ve sezonu 13. sırada tamamlayarak kendisinden beklenmeyecek bir performans sergiledi.

Bu performansı, bazı kesimler tarafından endişeyle karşılansa da, Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Vettel'in sadece iyi bir ortama ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

GPFans'e konuşan Szafnauer, “Sebastian bir yarış aracını nasıl hızlı şekilde kullanacağını unuttuğunu sanmıyorum."

"O, dünya şampiyonluklarını nasıl kazanacağını bilen bir isim. Ondan çok fazla şey öğreneceğimize eminim. Onu takıma getirmemizin sebebi de bu."

"Takımda kendini rahat hissetmesi ve bildiğimiz seviyelerde performans göstermeye başlaması için ona ihtiyaç duyduğu destek ortamını sağlayacağız."

"Yani yapmamız gereken şey bu. Bu destek yapısıyla beraber ona, tabiri caizse sevgi göstermeliyiz. Takıma getireceği şeyler hepimizi ileri taşıyabilir."

“Muhteşem araç kontrolüne sahip harika bir sürücümüz var. Ancak Lance çok genç, Seb kadar deneyimli değil. Seb, kazanma deneyimini de beraberinde getiren dört kez dünya şampiyonu bir pilot. Bu kombinasyonun tüm takımı ileri taşıyacağını düşünüyorum." dedi.

Szafnauer, bu anlaşmanın Lance için de pozitif olacağı görüşünde.

"Bence Seb takımı başka bir seviyeye taşıyacak. Kendisiyle beraber bir Dünya Şampiyonu'nun iş ahlakını da getirecek ve hepimizin tadına bakmak istediği şey bu."

"Takımdaki herkes seviyesini yükseltmek zorunda kalacak ve Lance için de harika bir akıl hocası olacak. Hâlâ çok genç, çok hızlı ve Lance'in dört kez dünya şampiyonunda bir şeyler öğrenmesi harika olacak."