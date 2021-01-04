Sizin köşeniz: Kazanamayanlar - Valtteri Bottas

Valtteri Bottas Formula 1 kariyerine 2013 yılında Williams’ta Pastor Maldonado’nun takım arkadaşı olarak başlamıştır. 4 yıllık Williams kariyeri boyunca takım arkadaşlarını sıralama ve yarış performanslarında geride bırakmıştır. Özellikle sıralama performansı olarak çok başarılı olduğu söylenebilir. Tabii ki takım arkadaşı olarak karşılaştırdığımız isimler de çok önemlidir. Felipe Massa’yı her ne kadar sevsem de o dönem gridde daha rekabetçi birden fazla pilot sayabiliriz. Valtteri’nin Williams kariyerinden, istikrarlı olduğunu ve aracın savaşabileceği pozisyon ile puanları düzenli olarak getirebildiğini söyleyebiliriz.

2017 yılında Rosberg’in ani emekliliğinin ardından Mercedes koltuğuna getirtilmiştir. Bottas’ın kariyerinde yeni bir sayfa açılmıştı ve neler yapabilecekti? Bence bu noktada asıl sorulması gereken soru Bottas’tan neler beklediğimiz değil de Mercedes’in ne istediğiydi? Toto Wolff bu konuda "Tam bir Finlandiyalı. Dürüst olmak gerekirse, bize çok iyi uyuyor." açıklamasını yapmıştır.

Bottas’ın Mercedes kariyerini 2 kısma ayırmayı tercih ettim. 2017-2018 yılları ve 2019-2020 yılları olarak 2 kısımda inceleyeceğim. 2017-2018 yılları, Mercedes’in 2014-16’lık döneme kıyasla şampiyonada yalnız olmadığı, Ferrari tehdidinin hissedildiği yıllardır. Bottas 2017 yılında değerli puanlar getirerek markalar şampiyonluğunda büyük bir rol oynamış pilotlarda ise takım içi savaşa girmeyerek Lewis’in kazanmasına yardımcı olmuştur. Bu soruyu hep kendi kendime sorardım, Rosberg gitmese nasıl olurdu diye?

Rosberg’in olması 2017 için markalar şampiyonluğunda engel teşkil etmese de pilotlarda takım içi çekişmeyle 2007 yılındaki gibi bir şampiyonluk kaybına neden olur muydu? Bence bu soruyu Mercedes’te düşünmüştür. Fakat 2018 sezonundan beri Bottas'ın Rosberg'in yerini dolduramadığı ortada. Ferrari rekabetçi olsa da Bottas resmen 2. pilot olmuştur.

2018 yılı Bottas için kötü geçen bir yıl olsa da Lewis’in şampiyonluğunda büyük yardımları olmuştur. 2018’de Monza’da, Rusya’da ve Almanya’da açık olarak takım emirlerine uyarak Hamilton’a değerli puanlar kazandırmıştır. Rusya hafta sonundan sonra “Lewis şampiyonluk savaşı veriyor ve takım da markalar şampiyonasında savaşıyor. Yarışta ne olacağını tahmin etmek güç oluyor ama olan oldu." demiştir. Tabi 2018 gibi yıllarda her ne kadar 1.pilotu destekleseniz de takıma iyi puanlar kazandırmanız gerekir. Bottas 2018 yılını pilotlarda Ferrari’nin 2. pilotu rolündeki Raikkonen’e ve Verstappen’e geçilerek 5. sırada tamamladı. Olası bir markalar şampiyonluğu kaybında koltuğunu kaybetmesi muhtemel olurdu. Lewis’in yaz arasından sonraki harika performansının ve galibiyet serilerinin ardından markalar şampiyonluğunda da büyük bir sıkıntı yaşamadan şampiyon olmuşlardır.

2018 sezonu sonrası Valtteri Bottas: "Geçen seneye baktığımda, o zaman en azından birkaç yarış kazanmıştım. Bu yüzden şu anda tabii ki daha büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Şu ana kadarki en kötü sezonumdu." açıklamasını yapmıştır.

Şimdi Mercedes kariyerinin 2.bölümüne geçelim. Takımın şampiyonada yalnız olduğu dominasyon yılları. Mercedes 2019 sezonu başında pilotlarının yarışmakta özgür olduklarını açıklamıştı. Kötü geçen 2018 yılı sonrası belki de kendini kanıtlaması gereken bir yıldı Valtteri’nin. 2019 sezonuna olabilecek en iyi başlangıçlardan biriyle başladı. Lewis’i 20 saniyeden fazla farkla mağlup etti. Sezonun ilk 6 yarışına kadar başa baş gitseler de Williams’ta övdüğümüz istikrarı Lewis Hamilton’a karşı işe yaramadı ve sezonun 7.yarışı olaylı Kanada GP’den sonra Lewis’ten performans olarak uzaklaşmaya başladı ve yıl sonuna kadar bir daha yetişemedi. 2019 sezonunda Lewis’e tek turda 13-8 yarışlarda ise 13-6(2 DNF var) yenilmiş, Lewis’in 5 pole aldığı sezonda 5 pole alarak benzer performans sergilemiş ve bununla birlikte sıralamada Lewis ile rekabet edebileceğini kanıtlamıştır. Yarışlarda ise yarış temposu olarak özellikle Lewis’in önde olduğu yarışlarda Lewis’e yakın kalamamış ve bu alanda hala gelişmesi gerektiği düşüncesindeyim.

2020 yılında bir önceki sezon gibi yine galibiyetle başlamış, Lewis’in ceza sonucu 4.olmasıyla birlikte 13 puanlık bir avantaj yakalamıştır. Devamında yine 2019’a benzer bir performans sergilemiş ve şampiyonayı Lewis’in 124 puan gerisinde tamamlamıştır. 2020 yılında İngiltere’de yaşadığı lastik patlatmayla 18 puandan, Nurburgring’de yaşadığı mekanik arızadan dolayı olası bir podyumdan ve en son Imola’da aracın tabanına aldığı hasarla galibiyetten olmuştur. Bunun yanında Lewis’in de Monza ve Rusya’da aldığı cezaları ve Sakhir GP’yi kaçırdığını düşünürsek iki pilot arasındaki puan farkı çok değişmeyecektir.

Şampiyon olmak isteyen bir pilotun 4 yıldır oturduğu araçta takım arkadaşının 124 puan gerisinde olması ciddi bir problemdir. 2020 sezonunu genel olarak değerlendirdiğimizde Bottas’ın en büyük artısı olarak sıralama performansını söyleyebiliriz. Lewis’e sıralama olarak 0.1 saniyeye kadar yaklaşmış durumdadır. Bir diğer artısı olarak yarışlarda yıllardır süregelen yüksek savunma becerisini söyleyebiliriz. Eksileri olarak yarışlarda geçiş yapma konusundaki zayıflığı ve lastik yönetimi olarak takım arkadaşının çok gerisinde olduğunu söyleyebiliriz.

Valtteri’nin performansını bu şekilde incelemiş olduk, şimdi sonuç kısmına gelip ‘’Valtteri Bottas Mercedes ile devam etmeli midir?’’ sorusunu sorarsak, yanıt yine Mercedes’in ne istediğine bağlı olarak değişecektir. Takım, henüz büyük değişimlerin yaşanmayacağı 2021 sezonunun yine en büyük favorisi olacaktır. Dominasyon yıllarında Bottas gibi bir pilota sahip olarak markalar şampiyonluğunu rahatça kazanabilirler, Lewis 8.şampiyonluğunu alabilir ve rekoru daha ileri taşıyabilir. Bir diğer taraftan bakarsak Mercedes sürücü akademisinden yetişen pilotlar da var. Esteban Ocon, George Russell, Pascal Wehrlein. Wehrlein Manor ile harika performansına ve Sauber’deki ilk yılında Ericson’u yenmesine rağmen devamında koltuk bulamadı ve F1’den ayrılmak zorunda kaldı. Benzer şekilde Esteban Ocon da Force India’daki harika performansına rağmen 2019 yılında takımsız kalmıştı. George Russell ise çaylak yıllarında F3 ve F2’de şampiyon olarak Williams’a katıldı ve performansıyla takım arkadaşlarına büyük üstünlük kurdu. Lewis’in hastalığı sonrası Sakhir GP’de Mercedes koltuğunu devralan Russell’ın Bottas’ı mağlup etmesi bu konunun alevlenmesine neden oldu.

Mercedes, akademisinden gelen yıldızı George Russell’a ne zaman güvenecek? Bu konuda şahsi görüşüm 2021 yılında sözleşmesi bulunan Bottas ile devam edilip 2022 yılı için ise Russell’in artık takıma kazandırılması yönünde olacaktır. Ferrari ve Red Bull kendi akademisinden gelen pilotları yarıştırıp takımda 1.pilot durumuna getirmesine karşılık, belki de Mercedes’in geleceği olacak Russell’ın da hak ettiği Mercedes koltuğunu 2022’de alması gerektiğini düşünüyorum.

Dipnot: Bu yazıda geri bildirimleriyle yazımın daha iyi olmasına yardım eden Tomas Henry’e çok teşekkür ederim.

T1fosi-Ömer Budan

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