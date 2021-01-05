Binotto: "Personel azaltma için verilen süre yeterli değil"

Takımlar, 2021 sezonu itibarıyla sezon başına 145 milyon dolarlık bütçeye sahip olacaklar. Bu kapsamda Mercedes, Ferrari ve Red Bull gibi büyük takımların personel sayısını azaltması gerekecek.

Normal bir sezonda bu üç takımın 400 milyon euro'yu aşkın para harcadığı göz önüne alındığında, yeniden yapılanmayı tamamlamaları ve yeni kurallara uyum sağlamaları için kendilerine 2021'in Haziran ayına kadar süre verildi.

Ancak Ferrari takım patronu Mattia Binotto, küresel koronavirüs pandemisinin devam etmesinden ötürü yeni F1 bütçe sınırı kapsamındaki personel azaltma sürecinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Binotto, pandeminin devam ettiği göz önüne alındığında insanları finansal anlamda sıkıntıya sokmalarının yanlış olacağını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "Salgın henüz bitmiş değil. Şu anda insanların işlerini ellerinden almak tamamen yanlış bir mesaj olacak."

"Bundan ötürü altı aylık mekanizmanın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor."

"Bunun doğru yaklaşım olacağını düşünmüyoruz. Ferrari olarak çok büyük bir şirkete sahip olduğumuz için [şirket içindeki] insanları yol otomobili tarafına taşımaya çalışıyoruz."

"Bazı seçeneklere sahibiz, ama yine zor bir görevle karşı karşıyayız. Çok fazla şeyi düşünmek gerekiyor." dedi.

Binotto, bu sürecin "yıl sonuna kadar" uzatılması gerektiğini de ekledi.