Aston Martin, Vettel'den çok şey öğrenmiş

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Sebastian Vettel, 2021 sezonunun başında Aston Martin'e katılmıştı ve geride kalan iki yıllık süre zarfında burada yarıştı.

Alman pilot, bu süreçte bir podyum alırken, genellikle aracın performansından ötürü gridin orta kısmında mücadele etti.

Vettel, 2022 sezonunun sonunda emekli oldu ve yerini Fernando Alonso alacak.

Aston Martin F1'in araç performans şefi Tom McCullough, motor sporları kariyerini sonlandırmaya karar veren dört kez dünya şampiyonu Vettel'in takım üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu ve kendisinden çok şey öğrendiklerini söyledi.

McCullough şunları söyledi: "Takım üzerinde büyük bir etkisi oldu."

"Sebastian bize geldiğinde, en iyi iki takımda çalışmıştı, yarış ve şampiyonluk kazanma deneyimi vardı. Sahip olduğu bilgi birikimini bizimle paylaştı ve bunların çoğu detaylara, yaklaşımlara, aracın gelişimine ve gerçekten önemli olan şeylere dikkat etme becerisiyle ilgiliydi."

"Sürücü her zaman başarının bağlı olduğu ana faktörlerden biridir. İhtiyacımız olan her şeye sahibiz -çok iyi ekipmanlar ve yazılımımız var- ama asıl farkı yaratan sürücüdür."

"Sebastian çok iyi bir insan, herkesi nasıl motive edeceğini biliyor ve onunla çalıştığınızda tamamen rahatlıyorsunuz çünkü moralinizi doğrudan etkiliyor."

"Vettel genel olarak ilerleme kaydetmemize yardımcı oldu. Ne yazık ki ona daha yüksek pozisyonlar için mücadele etmesini sağlayacak bir araç veremedik. Fakat ondan kesinlikle çok şey öğrendik ve bu da takımın ilerlemesini sağladı."

"Sanırım bu sürecin sonuçlarını önümüzdeki birkaç yıl içinde göreceğiz. dedi.