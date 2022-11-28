Brown: "Herta olayından sonra süper lisans kuralları gözden geçirilmeli"

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Amerikalı sürücü, 2023'te AlphaTauri takımına katılmak için Red Bull ile görüşüyordu; ancak F1'e katılmak için gereken 40 süper lisans puanından 32'sine sahipti.

Herta, 2019'dan beri IndyCar'da ve Indy 500'de yarıştı. 2023 Williams sürücüsü Logan Sargeant, F3 ve F2 serilerinde yarışarak 40 puanın üzerine çıkmayı başardı.

Brown, Herta'nın 'kesinlikle F1'de yer alabileceğine' inandığı için, süper lisans ile ilgili kuralların gelecek için incelenmesi gerektiğini söyledi.

Brown, "IndyCar'daki süper lisans puanları gözden geçirilmeli, bence F2 ile aynı düzeyde olmalı."

"Herta'nın F1'de olmaması çok üzücü, çünkü kesinlikle yetenekli bir sürücü."

"Mohammad [Ben Sulayem] hakkında gördüğüm şey, yürürlükte olan kurallara meydan okumaya ve onları düzeltmeye hazır olması." dedi.