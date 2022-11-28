Brown: "Herta olayından sonra süper lisans kuralları gözden geçirilmeli"
McLaren takım patronu Zak Brown, Colton Herta'nın F1'de yarışmak için yeterli puan elde edememesinin ardından FIA süper lisans kurallarının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.
Amerikalı sürücü, 2023'te AlphaTauri takımına katılmak için Red Bull ile görüşüyordu; ancak F1'e katılmak için gereken 40 süper lisans puanından 32'sine sahipti.
Herta, 2019'dan beri IndyCar'da ve Indy 500'de yarıştı. 2023 Williams sürücüsü Logan Sargeant, F3 ve F2 serilerinde yarışarak 40 puanın üzerine çıkmayı başardı.
Brown, Herta'nın 'kesinlikle F1'de yer alabileceğine' inandığı için, süper lisans ile ilgili kuralların gelecek için incelenmesi gerektiğini söyledi.
Brown, "IndyCar'daki süper lisans puanları gözden geçirilmeli, bence F2 ile aynı düzeyde olmalı."
"Herta'nın F1'de olmaması çok üzücü, çünkü kesinlikle yetenekli bir sürücü."
"Mohammad [Ben Sulayem] hakkında gördüğüm şey, yürürlükte olan kurallara meydan okumaya ve onları düzeltmeye hazır olması." dedi.
Aston Martin, Vettel'den çok şey öğrenmiş
Ocon: "Alpine'deki görevlerin %98'ini ben, %2'sini Alonso yaptı"
Son Haberler
Seidl: "Ricciardo'nun kararımızı ele alış şeklini takdir ettim"
Andreas Seidl, Daniel Ricciardo'yu 'takdir etti' ve McLaren ile yollarının ayrılmasının sebeplerinden bahsetti.
Resmi: Ferrari, Binotto ile yollarını ayırıyor
Ferrari, takım patronu Mattia Binotto'nun istifasının kabul edildiğini resmen açıkladı.
Rosberg: "F1'de takım patronu olmayacağım"
Nico Rosberg, altı yıl önce Dünya Şampiyonu olarak emekli olduğu Formula 1'e geri dönmek gib ibir plan yapmıyor.
Sainz: "Gelecek yıl şampiyon olabiliriz fakat kusursuz olmamız gerekiyor"
Carlos Sainz, Ferrari'nin gelecek yıl "kusursuz" olmayı başarması halinde şampiyon olabileceği görüşünde.