İtalyan basınına göre Binotto'nun koltuğu için adaylardan birisi de Brawn

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Mattia Binotto'nun Ferrari'deki geleceği giderek tartışma konusu haline gelmeye başladı ve İtalyan basını, Binotto'nun görevinden istifa ettiğini belirtiyorlar.

İddiaya göre cuma günü görevinden istifa istifa ve artık son detaylar üzerinde görüşme yapılıyor. Şu ana kadar takımdan herhangi bir doğrulama gelmediği gibi, herhangi bir yalanlama da gelmedi. Hal böyle olunca Binotto'nun istifasının doğru olduğu ve tüm detaylar netleştirildikten sonra resmi açıklananın yapılacağı tahmin ediliyor.

Şimdiden Binotto'nun koltuğu için birden fazla ismin adı geçti. Koltuk için ana aday Frederic Vasseur gibi görünüyor. Ayrıca bu koltuk için McLaren patronu Andreas Seidl ve şimdi de Ross Brawn'ın adı geçiyor.

İtalyan gazetesi La Stampa, Ferrari'nin eski teknik direktörü Brawn'ın Ferrari için olası adayları adaylardan birisi olduğunu iddia etti.

Brawn, son yıllarda F1 yönetiminde görev almıştı ancak bu görevi bırakmak üzere.

La Stampa'daki haberde şöyle denildi: "Vasseur, ismi etrafta biraz şaşkınlık yaratmış olsa da Binotto'nun yerine geçmeye aday olmaya devam ediyor."

"Alternatif ihtimallerden birisi Ferrari'nin CEO'su Benedetto Vigna'nın geçici olarak bu göreve atanması ve Binotto tarafından kaldırılan teknik direktörlük pozisyonuna birisinin getirilmesi."

"Vigna, CNBC'ye verdiği bir röportajda Enzo Ferrari'nin bir sözüne atıfta bulunup 'İkinci olan, kaybedenlerin ilkidir' dedi."

"Şu anda McLaren'ın başında olan Andrea Seidl ihtimali kalmamış gibi görünürken, Schumacher zamanında teknik direktör olan ve şimdi F1 direktörü olarak görev yapmış Ross Brawn'ın geri dönüş ihtimali düşündürücü görünüyor."

"Görevi devralacak kişi, Stefano Domenicali, Marco Mattiacci ve Maurizio Arrivabene'nin de görev yaptığı son dokuz yıldaki beşinci takım patronu olacak."