Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Seidl: "Norris inanılmaz bir sezon geçirdi" Sonraki / Aston Martin, Vettel'den çok şey öğrenmiş
Formula 1 Haberler

İtalyan basınına göre Binotto'nun koltuğu için adaylardan birisi de Brawn

Ross Brawn'ın adı, yakında görevi bırakması beklenen Mattia Binotto'nun koltuğu için geçiyor.

Ekleyen:
, Editör
İtalyan basınına göre Binotto'nun koltuğu için adaylardan birisi de Brawn
Haberi dinle

Mattia Binotto'nun Ferrari'deki geleceği giderek tartışma konusu haline gelmeye başladı ve İtalyan basını, Binotto'nun görevinden istifa ettiğini belirtiyorlar.

İddiaya göre cuma günü görevinden istifa istifa ve artık son detaylar üzerinde görüşme yapılıyor. Şu ana kadar takımdan herhangi bir doğrulama gelmediği gibi, herhangi bir yalanlama da gelmedi. Hal böyle olunca Binotto'nun istifasının doğru olduğu ve tüm detaylar netleştirildikten sonra resmi açıklananın yapılacağı tahmin ediliyor.

Şimdiden Binotto'nun koltuğu için birden fazla ismin adı geçti. Koltuk için ana aday Frederic Vasseur gibi görünüyor. Ayrıca bu koltuk için McLaren patronu Andreas Seidl ve şimdi de Ross Brawn'ın adı geçiyor.

İtalyan gazetesi La Stampa, Ferrari'nin eski teknik direktörü  Brawn'ın Ferrari için olası adayları adaylardan birisi olduğunu iddia etti.

Brawn, son yıllarda F1 yönetiminde görev almıştı ancak bu görevi bırakmak üzere.

La Stampa'daki haberde şöyle denildi: "Vasseur, ismi etrafta biraz şaşkınlık yaratmış olsa da Binotto'nun yerine geçmeye aday olmaya devam ediyor."

"Alternatif ihtimallerden birisi Ferrari'nin CEO'su Benedetto Vigna'nın geçici olarak bu göreve atanması ve Binotto tarafından kaldırılan teknik direktörlük pozisyonuna birisinin getirilmesi."

"Vigna, CNBC'ye verdiği bir röportajda Enzo Ferrari'nin bir sözüne atıfta bulunup 'İkinci olan, kaybedenlerin ilkidir' dedi."

"Şu anda McLaren'ın başında olan Andrea Seidl ihtimali kalmamış gibi görünürken, Schumacher zamanında teknik direktör olan ve şimdi F1 direktörü olarak görev yapmış Ross Brawn'ın geri dönüş ihtimali düşündürücü görünüyor."

"Görevi devralacak kişi, Stefano Domenicali, Marco Mattiacci ve Maurizio Arrivabene'nin de görev yaptığı son dokuz yıldaki beşinci takım patronu olacak."

paylaşım
yorumlar
Seidl: "Norris inanılmaz bir sezon geçirdi"
Önceki haber

Seidl: "Norris inanılmaz bir sezon geçirdi"
Sonraki haber

Aston Martin, Vettel'den çok şey öğrenmiş

Aston Martin, Vettel'den çok şey öğrenmiş
Daha fazlası
Ezel Tan
Rosberg: "F1'de takım patronu olmayacağım"
Formula 1

Rosberg: "F1'de takım patronu olmayacağım"

Sainz: "Gelecek yıl şampiyon olabiliriz fakat kusursuz olmamız gerekiyor"
Formula 1

Sainz: "Gelecek yıl şampiyon olabiliriz fakat kusursuz olmamız gerekiyor"

Schumacher'in kazaları, Haas'a 3 milyon euro'ya mâl olmuş
Formula 1

Schumacher'in kazaları, Haas'a 3 milyon euro'ya mâl olmuş

Son Haberler

Resmi: Ferrari, Binotto ile yollarını ayırıyor
Formula 1 Formula 1

Resmi: Ferrari, Binotto ile yollarını ayırıyor

Ferrari, takım patronu Mattia Binotto'nun istifasının kabul edildiğini resmen açıkladı.

Rosberg: "F1'de takım patronu olmayacağım"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "F1'de takım patronu olmayacağım"

Nico Rosberg, altı yıl önce Dünya Şampiyonu olarak emekli olduğu Formula 1'e geri dönmek gib ibir plan yapmıyor.

Sainz: "Gelecek yıl şampiyon olabiliriz fakat kusursuz olmamız gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Gelecek yıl şampiyon olabiliriz fakat kusursuz olmamız gerekiyor"

Carlos Sainz, Ferrari'nin gelecek yıl "kusursuz" olmayı başarması halinde şampiyon olabileceği görüşünde.

Schumacher'in kazaları, Haas'a 3 milyon euro'ya mâl olmuş
Formula 1 Formula 1

Schumacher'in kazaları, Haas'a 3 milyon euro'ya mâl olmuş

Alman Bild gazetesinin haberine göre Mick Schumacher'in 2022 sezonundaki kazalarının maliyeti 3 milyon euro aştı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.