Aston Martin, McLaren ve Alfa Romeo, İspanya'ya büyük güncellemelerle geldi

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Aston Martin'in uzun süredir "AMR22B" adı verilen yeni bir güncelleme paketi üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Bugün itibariyle Aston Martin'in yeni güncellemeleri ortaya çıktı ve aracın özellikle sidepod anlamında Red Bull'un yönüne doğru gitmeye başladığı görüldü.

Aracın tüm teknik detayları görülmüyor ancak ilk kareler pek çok değişiklik olduğunu gösteriyor.

Aston Martin AMR22 detail Fotoğraf: Giorgio Piola Aston Martin AMR22 detail Fotoğraf: Giorgio Piola

Son haftalarda bazı siteler, güncellenmiş aracı sadece Lance Stroll'ün alacağını iddia ettiler. Ancak Motorsport.com'un kaynakları, Aston Martin'in güncellemeyi her iki araca da getirmeye çalıştığını belirtiyorlardı.

Bugün itibariyle Aston Martin'in iki araca da güncelleme getireceği doğrulandı. Takım bu akşam gelecek son güncellemeleri bekliyor ve bunlar da yetişirse, her iki pilot da güncellenmiş aracı kullanacak.

Padokta sadece Aston Martin'in değil, diğer takımların da güncelleme getirdiği görüldü.

Alfa Romeo, beklendiği üzere yeni bir güncelleme paketi getirdi ve bu güncelleme paketinin içerisinde yeni bir ön-arka kanat ile taban yer alıyor.

Alfa Romeo C42 rear wing detail Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo C42 floor detail Fotoğraf: Giorgio Piola

AMuS'a göre bu paketin rüzgar tüneli verileri oldukça umut verici. Yani takım bu hafta sonu "iyi bir adım" atmayı hedefliyor.

Son olarak McLaren'da da yeni güncellemeler var.

Çekilen görüntülerde İngiliz ekibin yeni bir fren kanalına geçtiği görüldü ve böylelikle eski titanyum parça nihayet kaldırıldı. Bir bakıma McLaren nihayet geçici fren çözümünden nihai çözüme geçti.

Aynı zamanda F1.com yorumcusu Lawrence Barretto, McLaren'ın getirdiği diğer parçalarla 0.5 saniyelik bir kazanç beklediğini iddia etti.

McLaren MCL36 front brake detail Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MCL36 front brake detail Fotoğraf: Giorgio Piola

(Bu fotoğrafta solda yer alan İspanya, sağda yer alan Miami versiyonu)

Padoktaki hareketlilik tüm gün devam edecek gibi görünüyor ancak getirilen güncellemelerin tamamı yarın netleşecek.